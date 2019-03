E-healthworld Monaco a été, durant deux jours, un véritable lieu d’échanges, de rencontres, de réflexions, et - osons le mot - d’intelligence humaine autour de l’intelligence artificielle (IA).

Hier matin, le docteur Patrick Errard, président de cette cinquième édition, a présenté l’IA dans ses perspectives à court et long terme, pragmatiques et philosophiques. Un point d’orgue du congrès où le past-president du syndicat du milieu pharmaceutique LEEM, également président de la Commission innovation du Medef et directeur général d’Astellas, s’est adressé aux congressistes.

Si la santé connectée fait agiter les neurones, les questions d’ordre déontologique, social, médical sont très nombreuses.

Rencontre avec le docteur Patrick Errard.