La métropole Nice Côte d’Azur va recevoir 12.000 vaccins ce week-end

17Les Azuréens sont invités à tendre leur bras, ce week-end. À la suite d’une réunion avec le conseil scientifique local, Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice Côte d’Azur, a martelé sa volonté d’accélérer encore la campagne de vaccination.

Des doses à consommer en 48 heures

30.000 opérations étaient programmées pour le mois de mars. Mais c’était sans compter l’aide du ministère de la Santé, qui a proposé de mettre 12.000 doses supplémentaires à la disposition de la métropole, qui devront être consommées ce week-end.

4.000 vaccins Pfizer seront donc réservés aux personnes de plus de 75 ans et 8.000 vaccins AstraZeneca seront proposés aux plus de 50 ans, sans qu’ils ne présentent forcément de comorbidités.

"Un tel niveau de vaccination, ce sera une première en France", se félicite le président de la métropole, qui entend relever le défi d’écouler les 12 000 nouvelles doses, ce week-end. "Nous allons réussir et nous mettrons tout en œuvre pour", pose-t-il.

Ouverture de plusieurs centres

Pour mener à bien cette opération, les quatre plateformes niçoises seront ouvertes, ce week-end : le centre de vaccination de la rue Hancy, le théâtre de Verdure, le Palais Nikaïa et le Palais des expositions.

Les centres de Beaulieu-sur-Mer, Levens, Tourette, la Vésubie et la Tinée seront également accessibles.

Toute personne souhaitant prendre rendez-vous doit se rendre sur vaccincovid19.nice.fr ou appeler le 04.97.13.56.00.

Les personnes déjà inscrites seront prévenues

Actuellement, 21 000 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin, et 13.000 la deuxième. Soit 34 000 personnes vaccinées sur l’ensemble de la métropole.

43.000 personnes de plus de 50 ans se sont inscrites sur la plateforme métropolitaine et sont en attente de nouvelles. Elles recevront toutes un SMS, leur donnant les informations pratiques d’un potentiel rendez-vous.

Également, toutes les personnes qui ont reçu une première dose de vaccin sont assurées de recevoir la deuxième. "Notre objectif c’est que, à la fin du mois, tous les plus de 75 ans soient vaccinés", relève Christian Estrosi.

Et, avec l’ouverture du vaccin aux plus de 50 ans ne présentant pas de comorbidités, l’édile compte bien, lui aussi, tendre le bras, ce vendredi matin.