La Métropole a reçu des doses de Pfizer, le palais des expos de Nice reprend les vaccinations dès ce mardi

Le Pfizer fait son grand retour sur la scène de la vaccination. Un come-back très attendu par les vaccinés souhaitant recevoir leur troisième dose. Inespéré même, quand on sait que la France connaissait une pénurie de Pfizer début décembre. Les personnes ayant alors pris rendez-vous en demandant du Pfizer s’étaient vues administrer du Moderna.

Dimanche soir, Christian Estrosi a annoncé que la Métropole Nice Côte d’Azur venait de recevoir des doses de Pfizer.

Dès mardi, le palais des expositions, à Nice, reprendra la vaccination "à plein régime". "C’est maintenant au pic de la crise qu’il faut se vacciner pour mieux se protéger", encourage le maire de Nice.

Combien de doses disponibles?

Combien de doses de Pfizer sont-elles disponibles? Le président de la Métropole niçoise, ne donnera pas de chiffre précis. "Il y en a suffisamment pour répondre à la demande", résume Christian Estrosi. "La capacité du palais des expositions est de 35.000 doses hebdomadaires. En moyenne en ce moment, on doit être à 10.000, dont 5.000 à 7.000 sollicitations juste pour le Pfizer. On espère augmenter ce chiffre maintenant que les Azuréens savent qu’il est de nouveau disponible." L’élu rappelle que la situation sanitaire est au plus mal et il insiste: "Tout le monde doit être à jour dans son schéma vaccinal d’ici au 15 janvier. [Date à laquelle le pass sanitaire devient un pass vaccinal en France, N.D.L.R.]"

Comment la Métropole s’est procuré du Pfizer?

"Il y a un mois, quand le palais des expositions a été relancé, la France était en rupture. On n’en a eu un peu mais pas assez. Quand j’ai fait la demande, le gouvernement a répondu que nous aurions un gros réapprovisionnement début janvier", retrace Christian Estrosi.

Qui peut recevoir sa dose?

Tout le monde peut recevoir sa dose de Pfizer, même les enfants de cinq à onze ans. "Une salle est aménagée spécialement pour eux au premier étage avec jouets et dessins animés."

Quels sont les horaires et comment s’inscrire?

Le palais des expositions restera ouvert tous les jours du lundi au samedi, de 8h30à 17h30. Pour s’inscrire, rien n’a changé, vous pouvez vous rendre sur le site www.vaccincovid19.nice.fr et réserver le créneau horaire de votre choix. Vous pouvez aussi le faire par téléphone au 04.97.13.56.00.

"Il y aura également de la vaccination itinérante dans les communes de la Métropole, y compris dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée ainsi que dans les deux nouvelles communes qui viennent de rejoindre la Métropole Nice Côte d’Azur, Drap et Châteauneuf-Villevieille", affirme Christian Estrosi. Les dates seront communiquées au fur et à mesure sur le site www.vaccincovid19.nice.fr