La fraude aux faux numéros de Sécurité sociale estimée entre 117 et 139 millions d'euros

On est finalement loin du préjudice annuel alarmiste évalué à près de 14 milliards d’euros par les uns, et de l'estimation du gouvernement qui "niait l’existence d’un quelconque problème", explique Jean-Marie Vanlerenberghe, le rapporteur général de la commission des Affaires sociales qui a publié en juin un rapport sur le sujet. "De nouvelles données permettent de mieux en mesurer l'ampleur", a indiqué la commission lundi, dans un communiqué.

Estimation à la baisse

De nouveaux travaux ont ainsi été réalisés par la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) en collaboration avec le service administratif national d'immatriculation des assurés (Sandia), en charge de l'immatriculation des personnes nées hors de France. Il éclaire sur cette fraude constituée d'ursurpation d'identité et de faux documents.

Un échantillon de 2.000 dossiers "représentatif des quelque 17,2 millions de personnes vivantes nées à l'étranger disposant d'un numéro de sécurité sociale", indique le sénateur centriste, a ainsi été constitué. Sur cet échantillon, 47 dossiers ont été classés comme "comportant une anomalie critique, susceptible de remettre en cause la validité de l'inscription voire de nature à laisser suspecter une fraude".

La lutte renforcée

"Au bout du compte, 14 dossiers n'ont pas pu être régularisés à ce jour", indique le communiqué. "Les intéressés ont perçu un total de prestations de 13.546 euros en 2018 (...) En rapportant cette somme à l’ensemble des dossiers de personnes vivantes immatriculées nées à l’étranger (avec toutes les précautions d’usage), on aboutit à un préjudice financier de 117 millions d’euros associés aux "fausses" immatriculations. Et en appliquant le même taux d’anomalie aux dossiers sur lesquels il est impossible de se prononcer, "ce montant passe à 138,6 millions d’euros", ajoute le rapporteur.

"Ce montant est très éloigné des estimations les plus alarmistes" qui avaient nuient au débat public, ajoute le sénateur. Pour autant, il rappelait, déjà en juin, que les moyens de lutte devaient "être renforcés". Que la fraude porte d'ailleurs sur les cotisations ou sur les prestations. Et tout comme l'administration fiscale, la Sécurité sociale s'est dotée de moyens innovants pour mettre au jour les fraudes et récupérer des indus.