La France se dirige-t-elle vers une quatrième vague cet automne à cause du variant Delta? Une étude l'affirme

Une pré-étude, réalisée entre le 31 mai et le 8 juin par des chercheurs du CNRS, du laboratoire Cerba et du CHU de Montpellier, montre une montée très rapide du variant dit "Delta" en Ile-de-France, qui fait craindre une quatrième vague plus rapide que prévue, probablement au sortir de l'été. Une vague dont l'amplitude serait limitée par les vaccins.

Plus de 5.000 tests Covid-19 positifs à un variant de la Covid-19 ont été analysés dans cette région, où les scientifiques évoquent "des prochaines semaines décisives, tandis que l'amplitude de la transmission pourrait représenter un défi de taille pour les autorités de santé".

"Nous avons décelé que le niveau de transmission concernant les tests au variant, par rapport aux autres tests, était de 92% en Ile-de-France". Dans les autres régions de France, les autres sources du virus semblent toujours "avoir la main". Le variant y serait encore en minorité.

la vaccination freinerait le rebond épidémique qui vient

Pour effectuer leur simulation d'une expansion possible du variant, les chercheurs sont toutefois partis du principe que 75% de la population serait vaccinée d'ici la fin de l'été, et que la fin des mesures de restrictions ne modifierait pas la circulation du virus (en bien ou en mal).

En modélisant le "pire scénario", les scientifiques "ont trouvé que le variant Delta a le potentiel de déclencher un rebond épidémique d'ici la fin août" malgré la présence du vaccin dans la population, et qu'un nouveau débordement des services de réanimation franciliens pourrait survenir mi-septembre (dans le cas où le variant Delta représentait alors la totalité des cas de Covid-19).

"Dans nos trois scénarios, la mortalité additionnelle due au Covid-19 demeurerait limitée", rassurent cependant les auteurs de l'étude. En clair, cette quatrième vague serait bien présente dès la fin de l'été (a priori dans tout le pays), étant donné le comportement du variant Delta en Ile-de-France au mois de juin, mais elle serait freinée par "la vitesse actuelle de la campagne de vaccination". En l'absence de cette dernière, ou si elle ralentit cet été, le variant Delta aura des effets encore plus dévastateurs.