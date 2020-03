La crise liée au coronavirus contraint Monaco à suspendre les déménagements aux Jardins d'Apolline et à l'Hélios

Albert Croesi, conseiller interministériel auprès du Ministre d'Etat pour le Plan National du Logement des Monégasques et en charge du Cadre de Vie et des relations avec les Usagers, a envoyé un message par SMS à tous les locataires des Jardins d'Apolline et de L'Helios qui ne pourront pas retourner en temps et en heure dans leur logement.

Conseiller interministériel auprès du Ministre d'Etat pour le Plan National du Logement des Monégasques et en charge du Cadre de Vie et des relations avec les Usagers, Albert Croesi a adressé ce mercredi matin ce SMS aux locataires des Jardins d'Apolline et de L'Helios. "Pour éviter des inquiétudes et limiter des risques sanitaires à chacun d’entre vous, mais aussi aux personnels des Entreprises qui œuvrent pour nous, je veux vous informer que tous les mouvements de résidents qui étaient en instance de déménagement ou de retour dans leur appartement à Apolline ou à Hélios, sont suspendus et reportés à une date ultérieure que nous déterminerons ensembles, vous et moi, dès que la situation sera stabilisée." Un numéro unique en cas de pépin

"Dans le cas où vous rencontreriez, chez vous, des petits tracas de bon fonctionnement d’un appareil, ou si vous constatiez quelques imperfections sur la réalisation d’un travail récemment effectué, je vous demande de ne pas appeler les Entreprises et de vous adresser à moi au 06.07.93.05.49", conclut Albert Croesi.