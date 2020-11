La Covid-19 tue-t-elle des jeunes dans la région Paca?

Bonjour Magalie,

Au 28 novembre, nous déplorons 2.733 décès de la Covid-19 en région Paca. Sans surprise, plus on est âgé, plus le risque de mourir de la Covid-19 est élevé.

En région Paca, les 80-89 représentent à eux seuls près de 43% des décès de la Covid-19, avec 1.164 victimes.

Les 90 ans et plus sont la deuxième tranche d'âge la plus touchée avec 23% des décès et 638 morts.

Au total, environ 87% des victimes de la Covid-19 en région Paca avaient plus de 70 ans.

Des morts dans la force de l'âge aussi

Mais il y a également des victimes beaucoup plus jeunes. Selon les données de Santé publique France, on dénombre 226 décès parmi les 60-69 ans, 77 chez les 50-59 ans et 17 chez les 40-49 ans.

5 décès sont également à déplorer chez les 30-39 ans, 1 chez les 20-29 ans.

Enfin, la Covid-19 n'a fait aucune victime de moins 20 ans en région Paca, toujours selon les données de Santé Publique France.