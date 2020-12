La Covid-19 laisse "des séquelles pulmonaires même chez les athlètes", s'inquiète un pneumologue de l'hôpital de Nice

Que dire à celles et ceux qui prennent encore cette pandémie à la légère?

Ce qui m’embête, ce sont les séquelles sur le long terme. On voit beaucoup de patients qui ont ce qu’on appelle un syndrome post-Covid, c’est-à-dire des gênes multiples, de toute sorte, la première étant l’essoufflement. Notamment des gens jeunes, y compris des sportifs qui, deux, trois mois après, sont toujours complètement rincés et n’arrivent pas à reprendre leur entraînement, alors qu’ils ont fait une forme qu’on dira bénigne de la maladie. Ils n’ont pas du tout été hospitalisés, ont eu un peu de fièvre, des courbatures; autrement dit, une espèce de grippe. Mais ça traîne, ça traîne, ils ne toussent plus mais sont épuisés et, surtout, ne parviennent plus à faire des efforts physiques comme ils le faisaient auparavant. Ce qui nous perturbe, nous autres médecins, c’est que l’explication n’est pas évidente, on fait pas mal de tests qui, dans leur très grande majorité, sont normaux. Par conséquent, à ce jour, on ne comprend pas encore très bien pourquoi, au décours (ndlr: période de déclin) d’une maladie bénigne, on peut avoir autant de séquelles.

Combien de temps ces séquelles durent-elles?

Heureusement, dans la très grande majorité des cas, tout revient à la normale en trois, quatre mois. Notre travail, c’est de suivre ces patients, éventuellement de les conseiller, de les rassurer, mais certains persistent avec des symptômes. Ce qui est très perturbant.

Malgré des examens normaux?

Quand on leur fait un scanner, des mesures du souffle ou de capacité cardiaque, tout est normal. Donc, l’explication n’est pas triviale, elle se situe peut-être au niveau cellulaire, au niveau des vaisseaux notamment; on n’exclut pas qu’il existe des dégâts qui mettent du temps à s’améliorer.

Quels résultats espérer sur l’expérimentation des tests non invasifs?

Dans le cadre de l’étude, les patients se soumettent à quatre prélèvements. Un écouvillonnage standard, un tampon dans le nez, un dans la bouche, et un petit pot de salive. Mais nos résultats montrent que la petite éponge que l’on suce et qui s’imbibe de 2 ml de sécrétions buccales fait aussi bien, semble-t-il, que l’écouvillon. Cette étude se termine la semaine prochaine, ses conclusions seront officialisées très rapidement.

Une campagne massive de tests pour des fêtes plus tranquilles, bonne idée?

Oui, c’est une bonne idée. Qui nécessite une logistique importante. Si l’on y arrive, c’est bien, mais il y a du boulot!

Que la propagation du virus reparte de plus belle en début d’année, est-ce inéluctable?

Cela fait partie des choses possibles, si les gens ne prennent pas un minimum de précautions. Je rappelle l’importance d’aérer. C’est fondamental. On ouvre au moins 10 minutes toutes les heures.