"La Covid-19 c'est comme le lait sur le feu", le Niçois Olivier Guérin, nouveau membre du Conseil scientifique, évoque la stratégie de la France

La Covid-19 en France? C'est à surveiller comme "le lait sur le feu". Le Niçois Olivier Guérin, nouveau membre du Conseil scientifique, a fait le parallèle ce jeudi matin sur BFMTV entre la situation sanitaire en France et l'expression populaire.

"On est avec la casserole de lait sur le feu, juste au moment où l'on ne sait pas si ça va mousser et déborder", a expliqué chef du pôle gériatrie du CHU de Nice. "On ne sait pas si enlevant ou en ajoutant un degré, la casserole va déborder ou si le niveau va baisser."

Selon lui, la situation sanitaire nécessite un suivi "au jour le jour en jouant sur le degré près des mesures qu'il faut prendre pour tenir le lait là où il est."

Le gouvernement prudent

Mercredi, le porte-parole du gouvernement n'a pas annoncé de nouvelles restrictions à l'issue du Conseil de défense.

"La situation reste si fragile qu'un rien peut la faire basculer" et nous pourrions "payer très cher toute forme de relâchement", a assuré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, mercredi après le conseil de défense sanitaire puis le conseil des ministres.

Le nombre de patients hospitalisés en réanimation, atteints donc de formes graves, était mercredi de 3.340, stable par rapport à la veille (3.338), mais en progression de plus d'un quart par rapport à début janvier.

Quant au nombre de nouveaux cas, il dépasse 18.000 par jour en moyenne sur la semaine écoulée, loin au-dessus des niveaux nécessaires pour espérer tout relâchement des mesures contraignantes. Le nombre de nouveau cas a atteint plus de 25.000 mercredi (sur les derniers jours, il avait également dépassé le seuil des 25.000 le mercredi précédent, le 10 février).