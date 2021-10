La Covid-19 a fait bondir les cas de dépression et d'anxiété, selon la première grande étude sur le sujet

Les cas de dépression et d'anxiété ont augmenté de plus d'un quart dans le monde en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, selon une étude publiée samedi dans The Lancet. L'étude est la première à évaluer les impacts mondiaux de la pandémie sur les troubles dépressifs majeurs et les troubles anxieux, en les détaillant par âge, sexe et localisation dans 204 pays et territoires en 2020.

Les résultats montrent qu'en 2020, les cas de troubles dépressifs majeurs et troubles anxieux ont augmenté respectivement de 28% et 26%. "Cela souligne un besoin urgent de renforcer les systèmes de santé", estime le principal auteur de l'étude Damien Santomauro, du Queensland Center for Mental Health Research, School of Public Health, en Australie.

"Même avant la pandémie, les systèmes de soins de santé mentale de la plupart des pays manquaient de ressources et étaient désorganisés. Répondre à cette demande supplémentaire (...) sera difficile, mais il n'est pas envisageable de ne rien faire", ajoute-t-il.

"Les femmes davantage touchées"

Les femmes ont été plus touchées que les hommes, et les plus jeunes ont été davantage concernés que les groupes plus âgés. "La pandémie de Covid-19 a exacerbé de nombreuses inégalités existantes et les déterminants sociaux de la maladie mentale. Malheureusement, pour de nombreuses raisons, les femmes ont été davantage susceptibles d'être plus touchées par les conséquences sociales et économiques de cette pandémie", a déclaré la co-auteure de l'étude, Alize Ferrari.

"Les fermetures d'écoles et des restrictions plus larges limitant la capacité des jeunes à apprendre et à interagir avec leurs pairs, combinées au risque accru de chômage", ont aussi contribué à peser davantage sur la santé mentale des plus jeunes, ajoute-t-elle.

Assez logiquement, les résultats de l'étude indiquent que les pays les plus durement touchés par la pandémie en 2020 ont connu les plus fortes augmentations de la prévalence des troubles. Les auteurs reconnaissent toutefois que leur étude a été limitée par un manque de données fiables sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale dans de nombreuses régions du monde, en particulier les pays à revenu faible et intermédiaire.