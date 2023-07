"La Côte d’Azur est très polluée", alerte un pneumologue du Centre hospitalier Princesse-Grace à Monaco

La pollution atmosphérique peut être mortelle. Mais le plus souvent, elle aggrave les symptômes des personnes fragiles, notamment les enfants et les personnes âgées.

Le Docteur Christophe Perrin a exercé pendant 17 ans au CHU Pasteur de Nice et 11 ans à Cannes. Chef de service du Centre hospitalier Princesse-Grace depuis 2017, il explique les dangers liés à la pollution atmosphérique: à partir de l’alerte de pollution de l’air de niveau 1, la santé des personnes atteintes de maladies chroniques respiratoires ou cardiaques peut s’aggraver.

L’alerte de la pollution de l’air niveau 1, qu’est-ce que ça signifie en terme sanitaire?

On risque de rentrer dans de l’intoxication. Ce qui peut amener aux Urgences un nombre important de personnes dont la maladie respiratoire chronique ou cardiaque serait aggravée.

Les allergies sont-elles un facteur aggravant?

On sait cela depuis les années 95. Les polluants se couplent avec les pollens et la toxicité est augmentée. Or, dans les Alpes-Maritimes et le Var, la pollinisation est dorénavant tous les mois de l’année. De plus, la région est peu ventilée et la démographie a considérablement augmenté. Résultat : la Côte d’Azur est très polluée ; on en a les preuves depuis 30 ans.

Depuis combien de temps connaît-on les conséquences néfastes de la pollution atmosphérique?

Elles ont été révélées la première fois en décembre 1952 lors de l’épisode du grand smog de Londres qui a fait 5 000 morts. Les Londoniens se chauffaient avec un charbon de mauvaise qualité et une fumée s’était étendue sur toute la ville. Les jeunes enfants et les personnes âgées ont été très largement touchées. Outre les déficients respiratoires, le smog a également provoqué des décès cardio-vasculaires. Les premières études internationales datent de 1985. Aujourd’hui, les effets de la pollution continuent à être sous-estimés. La preuve en est que les mesures draconiennes qui devraient être prises ne le sont pas encore. L’industrialisation, les commodités de vie, le confort domestique, les voyages insensés ont continué et on en arrive à une production de différents polluants excessivement importante.

Quels sont les principaux polluants?

Le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, l’ozone, les métaux lourds et les composés organiques volatils qui sont, quant à eux, très concentrés à l’intérieur de l’habitat.

Nos maisons sont donc autant sinon plus polluées que les extérieurs?

Dans notre région, on vit les fenêtres ouvertes. Or, la pollution extérieure rentre dans la maison et des réactions chimiques se produisent avec les polluants des matériaux de l’habitat.

On dit pourtant qu’il faut aérer nos habitations…

Oui, pour lutter contre les infections interhumaines. Mais les passoires thermiques sont sources de pollution. Le chauffage domestique est grandement responsable. La climatisation est moins polluante car elle est issue de l’énergie électrique.

Quid des filtres des climatiseurs souvent pointés du doigt?

Mal entretenus, ils peuvent générer des infections. Mais ce n’est pas de la pollution atmosphérique.

Les polluants sont-ils toujours plus nombreux dans l’air?

La concentration des polluants atmosphériques diminue un peu depuis 2000 pour le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et l’ozone mais pas pour les composés organiques volatils. Des mesures sont prises au niveau industriel, agricole et au sein de l’habitat. Toutefois, c’est loin d’être suffisant.

Quelles sont les conséquences sur la santé?

Certaines sont immédiates : les infections ORL et respiratoires, ainsi que les risques coronariens avec de l’angine de poitrine ou même des infarctus. D’autres sont plus tardives: les maladies chroniques cardiaques et respiratoires, ou certains cancers. Une étude très sérieuse de 2012 montre, par exemple, que des femmes enceintes exposées à la pollution atmosphérique significative vont donner naissance à des enfants dont la fonction pulmonaire à l’âge de 5 ans sera plus basse.

Peut-on se préserver ou limiter notre exposition aux polluants?

Il y a des pollutions produites par l’homme et des pollutions naturelles. On est dans un cercle vicieux. Les incendies sont de plus en plus importants. Ils sont une source considérable de pollution atmosphérique. Or, les feux sont une des conséquences du réchauffement climatique.

Quels conseils donnez-vous à vos patients?

Les personnes fragiles ont intérêt à limiter les déplacements et bien observer leur traitement. En cas d’aggravation, elles doivent sans tarder appeler leur médecin.