La campagne de vaccination des plus de 65 ans débute à Monaco, le Ministre d'Etat montre l'exemple

Gouvernement et Conseil national sont en phase manifestement pour aller le plus vite possible dans la vaccination de la population résidente et salariée monégasque.

Un seul numéro : le 92.05.55.00.

"À ce jour les personnes âgées de 75 ans et plus qui ont fait part de leur souhait d’être vaccinées ont toutes reçu leur première injection. Celles qui se sont manifestées plus tardivement disposent d’un rendez-vous pour les tout prochains jours", précise ce lundi le gouvernement.

C’est pourquoi, dès aujourd'hui, un courrier a été adressé aux personnes entre 65 et 74 ans.

Celles qui souhaitent se faire vacciner peuvent appeler le 92.05.55.00. qui répond aux appels des candidats à la vaccination sept jours sur sept.

Le ministre d’État vacciné demain

La lettre du gouvernement doit arriver par courrier dès ce mardi. Les premiers rendez-vous vaccinaux sont déjà en cours d’attribution.

Et un des premiers à vouloir une injection de Pfizer BioNtech est Pierre Dartout.

Les personnes de moins de 65 ans présentant des facteurs de risques particuliers sont également invitées à se faire connaître, en joignant à leur demande un certificat médical établi par leur médecin.