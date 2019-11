L’appel de Fight Aids

Les noms s’égrènent et les neuf courtepointes se déploient. Un ballet comme un devoir de mémoire, pour se remémorer en dessins et en couleurs, ceux que le sida a emportés.

En amont de la journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre, hier, l’association Fight Aids organisait sa cérémonie d’hommage aux personnes disparues. En déployant ces courtepointes - de grandes toiles décorées par les affiliés de l’association -, qui respectent une tradition née aux États-Unis pour honorer les femmes et les hommes victimes du VIH.

Un moment de recueillement au cours duquel l’association a choisi de faire appel aux dons, nécessaires aujourd’hui pour continuer à accompagner le quotidien des affiliés en Principauté et faire vivre la Maison de vie à Carpentras, qui accueille, pour des séjours, des personnes vivant avec le VIH.

Dédiaboliser la maladie

Fight Aids a quinze ans cette année. La princesse Stéphanie, qui préside l’association, est toujours vent debout face à la discrimination.

C’est le reflet justement d’une campagne de communication qui accompagne l’appel aux dons et met en lumière les affiliés. Une première ! « Je voulais dédiaboliser la maladie », souligne Denis, « faire changer les regards », renchérit Nicole, et « que les tabous s’arrêtent », complète Agnès.

Tous témoignent face caméra pour montrer comment l’association leur a permis de ne pas renoncer à vivre. Un exemple qui montre l’efficacité d’une communauté pour agir contre la discrimination et faire entendre la prévention.

Même si le nombre de nouvelles infections recule, le sida est toujours le quotidien de 38 millions de personnes. Parmi elles, seulement 62 % bénéficient d’un accès à un traitement. Et dans cette frange, la moitié a pu être traitée pour ne plus être en capacité de transmettre le VIH.

Mais l’affaire n’est pas réglée et la prévention est toujours légion.

En ce sens, soutenue par l’AS Monaco, la princesse Stéphanie donnera le coup d’envoi dimanche soir du match ASM-PSG pour donner un large éclairage à son combat.