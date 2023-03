"J'y retourne la tête haute": la fin d'une longue attente pour cette aide-soignante azuréenne non vaccinée contre le Covid-19

"Cela fait 562 jours. Au bout d'un moment, on se met à les compter tellement la situation est invraisemblable". Depuis le 15 septembre 2021, Christel A, 54 ans, fait partie de ces personnels soignants suspendus qui ont refusé la vaccination contre le Covid-19. Mais la liste de jours que cette aide-soignante à Menton additionne va bientôt arrêter de s'allonger.

En vigueur depuis 18 mois, l'obligation de vaccination touche à sa fin. Ce jeudi, la Haute autorité de santé a revu sa doctrine. Elle suggère désormais que l'injection contre le Covid-19 "soit fortement recommandée". Un avis favorable que le ministre de la Santé François Braun s'est engagé à suivre "rapidement".

À l'idée de pouvoir reprendre le chemin du travail, Christel, qui travaille depuis 30 ans dans la fonction publique hospitalière, fait preuve de vigilance.

"Il y a un grand point d'interrogation concernant les conditions de réintégration. On redoute tous un décret tordu. Et puis, ils ne parlent pas de dédommagement".

Cette réintégration, François Braun veut qu'elle se fasse "dans de bonnes conditions".

"J'y retourne, c'est sûr, et la tête haute"

Après un an et demi loin de ses patients, celle qui a été suspendue du Centre hospitalier La Palmosa, à Menton, l'assure: "J'y retourne, c'est sûr, et la tête haute! Je n'ai rien à me reprocher. Je suis une aide-soignante dans l'âme, j'aime les patients, j'aime le contact, ça me manque beaucoup, surtout le côté humain".

Mais l'épreuve et cet isolement professionnellement "injuste" l'ont marquée.

"Ils nous ont coupés les vivres, on n'avait même pas le droit au RSA", rappelle celle qui a aussi appris que sa mutuelle n'était plus prise en charge par son employeur. Résultat, les factures s'accumulent. Les difficultés aussi.

Une situation financière "critique"

"Ils nous ont mis dans une situation de non-retour. On a du mal à joindre les deux bouts". Des cagnottes mises en place à Menton et des collectes de soutien aux soignants suspendus lui ont permis à elle, ainsi qu'à au moins deux autres professionnels de santé, de tenir la tête hors de l'eau.

"J'aurais pu faire caissière, mais non, j'ai un diplôme d'aide-soignante".

Si financièrement la situation est "critique", l'épreuve l'a aussi marquée psychologiquement et physiquement: "avec le stress et le regard des gens, j'ai pris une vingtaine de kilos", explique celle qui est aussi passée par une dépression.

"Certains vont être contents de nous retrouver mais il y en aura toujours pour critiquer"

Reste enfin le regard des collègues à affronter. "Certains vont être contents de nous retrouver mais il y en aura toujours pour critiquer". Surtout, elle se rappelle des discours de certains d'entre eux. "Beaucoup au début disaient qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, et puis avec les vacances..., ils y sont allés."

De cette parenthèse, Christel veut retenir la solidarité qui s'est nouée entre les 3.000 à 4.000 personnels soignants suspendus à travers le pays. "Des gens des Vosges sont venus nous soutenir. Qu'on ne me dise pas que les aides-soignants forment une grande famille. Ma famille, ce sont ceux qui ont été suspendus".