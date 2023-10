Journée Internationale de la santé mentale : et nos aînés dans tout ça ?

Quand la perte auditive affecte nos sens

Le processus de vieillissement est naturel et touche l’ensemble de nos sens. Comme la vue baisse, l’audition baisse elle aussi. La perte d’audition, notamment, couplée à une quantité importante de sons, d’informations, et de bruits peut générer une fatigue auditive et mentale de façon significative, entraînant l’épuisement de notre cerveau. Avec l’âge, le déclin cognitif touche beaucoup de personnes et avec une espérance de vie qui ne cesse d’augmenter, ces troubles sensoriels doivent davantage être pris au sérieux afin que sa prise en charge soit plus efficiente. Sous peine d’impacts considérables sur la santé mentale de nos aînés. Ce phénomène naturel ne touche pas tout le monde au même âge ni avec la même intensité. Il est cependant important d’en reconnaître les premiers signes, mais aussi d’agir pour s’en préserver le plus longtemps possible.

L’impact d’une baisse d’audition sur la santé mentale

En effet, une baisse d’audition non corrigée peut entraîner directement une augmentation de 10% des risques de démence mentale précoce. Si à cela, on ajoute l’isolement et la désocialisation de l’individu, alors le risque peut même atteindre 30%. Les conséquences des maladies cognitives sont diverses et relatives à l’avancée de la pathologie. Une déficience de la vue ou de l’ouïe peuvent, par exemple, mener à une perte de compréhension partielle. Par la suite, c'est l’attention de la personne qui diminue, entraînant la plupart du temps un repli sur soi de la personne. Cela signifie surtout que la communication et les interactions sociales seront encore plus réduites.

Le bien être mental est donc une composante très importante de notre santé générale, surtout quand on avance dans l’âge. Si l’on rencontre des problèmes pour suivre une conversation dans un environnement bruyant, ou si l’on écoute la télévision de plus en plus fort, il faut absolument consulter un spécialiste. Améliorer la santé auditive de nos aînés va donc permettre de renforcer leurs liens sociaux, essentiels pour leur bien-être mental.

Une émission spéciale autour des troubles sensoriels et la santé mentale de nos aînés

Le Professeur Olivier Guerin chef du pôle gériatrie du CHU de Nice et président de la Société française de gériatrie, la psychologue Anne-Julie Vaillant-Ciszewicz Docteure en psychologie et psychologue clinicienne au CHU de Nice et spécialisée en gérontologie, le Professeur Guevara chirurgien ORL à l'Institut de la Face et du Cou à Nice, Aline David Directrice générale de l’hôpital privé gériatrique Les Sources à Nice, et enfin Jean Michel Sala audioprothésiste à Nice se réuniront pour une émission spéciale à suivre en direct sur la page Facebook de Nice-Matin mercredi 11 octobre à partir de 18h30.

Ces cinq experts se réuniront autour de Nancy Cattan, Chef du service Santé du Groupe Nice-Matin et nous éclaireront de leurs connaissances pour faire avancer le débat sur les troubles sensoriels et de la santé mentale de nos aînés