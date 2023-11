"J’étais la fille un peu perchée": une Niçoise atteinte d'un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) se confie sur son enfance et sa vie d'aujourd'hui

"J’espère que je ne vous agace pas trop avec mon flot de paroles?", s’inquiète Isabelle (1) en plein milieu de l’interview. Âgée de 48 ans, la Niçoise a été diagnostiquée TDAH en 2019. "On me dit souvent que je suis fatigante, voire épuisante. Enfant, j’exaspérais profondément mon père car il était impossible de me canaliser: j’étais une pile électrique et je coupais constamment la parole aux gens. À l’école, j’étais la fille un peu perchée, très bavarde et tout le temps distraite."



Pourtant, Isabelle est plutôt une bonne élève, c’est pourquoi elle n’inquiète pas ses professeurs. "J’étais très irrégulière mais j’avais toujours des notes correctes et je faisais beaucoup d’efforts pour ne pas être agitée en cours." Après le lycée, Isabelle décide d’entamer des études de tourisme et elle se lance rapidement dans la vie active. "Tous les trois ans, je changeais de job. J’étais incapable de rester au même poste." Régulièrement, son manque d’attention la rattrape. "J’étais capable d’être très performante un jour, et le lendemain, je faisais des erreurs d’inattention vraiment bêtes."

Puis Isabelle est devenue maman. Ses deux fils ont été diagnostiqués TDAH dès l’âge de 3 ans. "Je vivais au Québec. Là-bas, les professionnels sont beaucoup mieux formés qu’en France. Mes enfants ont été très bien suivis. Moi, j’ai continué à vivre ma vie, sans me préoccuper de mes erreurs d’inattention récurrentes." Et un jour, sans trop comprendre pourquoi, Isabelle a fait un burn-out. "J’ai quitté mon travail du jour au lendemain. Je me suis sentie oppressée, au bout du rouleau, exténuée. Et ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai commencé à faire le lien entre ma souffrance et le TDAH de mes enfants. À 45 ans, j’ai enfin décidé de me prendre en main."

Depuis trois ans, Isabelle et sa famille sont suivis par le Dr Hervé Caci. "Je suis sous méthylphénidate. Ce médicament a réellement apaisé mes angoisses." Isabelle s’est également mise au yoga et travaille désormais à mi-temps. Elle regrette juste une chose: ne pas avoir été diagnostiquée plus tôt. "Cela m’aurait évité beaucoup de souffrances."

1. Le prénom a été changé.