J'ai reçu une première dose d'AstraZeneca, peut-on demander un autre vaccin pour la seconde dose?

Pour l'instant, il n'est pas possible de recevoir une première dose d'AstraZeneca et une seconde de Pfizer ou Moderna.

Il est également impossible de choisir son vaccin. Ce sont les médecins, à la fois en fonction de leur profil (âge, antécédents médicaux…) et bien entendu de la disponibilité de tel ou tel sérum par les centres de vaccination ou les médecins.

Aujourd'hui, on ne sait pas encore si combiner chez un même patient deux doses de vaccins différents est efficace.

Cette possibilité de vaccin "mixte" est tout de même étudiée par la Haute autorité de santé (HAS). "Nous faisons tout pour faciliter la campagne vaccinale. Nous avons besoin d'étudier de schémas mixtes vaccinaux, ne serait-ce que pour les variants", a expliqué Dominique Le Guludec, la présidente de la HAS.

L’université anglaise d’Oxford a également lancé une étude sur plus de 800 volontaires âgés de plus de 50 ans vaccinés avec un duo Pfizer/Astra Zeneca, deux vaccins aux deux modes d’action différents (le premier utilise la technique de l’ARN messager quand le second est un vaccin à vecteur viral).

