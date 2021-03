J'ai reçu la première dose du vaccin Astrazeneca, puis-je recevoir la deuxième dose avec un autre vaccin?

Bonjour Stéphanie,

La France a choisi de ne pas laisser la possibilité de choisir son vaccin. C'est très clair sur le site du ministère de la Santé.

"Il n’est pas possible de choisir entre les vaccins actuellement proposés puisqu’ils disposent chacun d’une population cible. Pour chacun des vaccins, un avis de la HAS précise les personnes éligibles et les modalités d’utilisation", peut-on y lire.

Au lancement de la campagne vaccinale, Olivier Véran avait également balayé cette idée. "On ne va pas commencer avec : 'Moi je préfère un vaccin à virus atténué, moi un vaccin à ARN...' On ne s'en sortirait pas",avait-il répondu.

Malgré la suspension de l'Astrazeneca, les autorités ont martelé toute la journée de mercredi 16 mars leur confiance en ce vaccin. Et d'appeler à la patience, le temps que l'Agence européenne du médicament se positionne officiellement sur le sujet (ndlr: ce jeudi).

"Les Français qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca ne sont pas en danger", a confié Olivier Véran, par ailleurs lui-même vacciné à l'Astrazeneca, sur BFMTV. Les patients concernés n'ont aucune démarche particulière à entamer et nous souhaitons reprendre au plus vite et ardemment la campagne de vaccination."

De son côté, le professeur Alain Fischer, le M. Vaccin du gouvernement, a invité les Français vaccinés à l'Astrazeneca à simplement "être attentifs" à d'éventuels symptômes et à consulter en cas de "manifestation clinique anormale".

Cordialement.