Intérim, syndicats, digital : les grands chantiers du travail

Les réformes vont bon train du côté du travail. Après le travail de nuit, les équipes de Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement ministre des Affaires sociales et de la Santé, se penchent sur trois autres chantiers dont il a souhaité parler à la presse. Du simple dépoussiérage (ou toilettage, comme on dit dans les ministères) des lois qui régissent les syndicats, jusqu’à l’entrée du tout numérique dans les administrations du Travail, voici un bref tour d’horizon de ces chantiers et ce que cela va impliquer pour les salariés de la Principauté.

1. L’intérim

Ce dossier concerne 3000 personnes environ. « C’est un chiffre constant » commente le Conseiller. Et c’est suffisant pour s’attacher à leur offrir une législation qui correspond à la spécificité de l’intérim. « 68 % des missions durent moins de 6 mois, et...