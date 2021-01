Inquiet de la "tendance préoccupante" en cours, Jérôme Salomon fait le point sur l'épidémie de Covid-19 en France avant la rentrée scolaire

Justifier l'avancement du couvre-feu

Le DGS a été questionné sur la recrudescence de l'épidémie notamment dans l'Est de la France alors que de nombreux départements, dont les Alpes-Maritimes sont concernés par l'avancement du couvre-feu dès 18 heures.

Ce sont "des zones où il fait plus froid et où le virus circule donc plus", a expliqué Jérôme Salomon, avant de préciser que ces départements sont des "zones frontalières avec des mouvements de population, ou de départements ruraux où les habitants sont plus fragiles".