Inauguré à Monaco, on en sait plus sur le laboratoire P3 équipé pour lutter contre les agents infectieux les plus dangereux

Ce laboratoire, souhaité dès le mois de mai par le prince Albert II qui l’a inauguré ce lundi, et qui a coûté environ 3 millions d’euros, travaux compris, devrait permettre à Monaco de mettre en place de nouveaux protocoles de test beaucoup plus rapide. "Cet outil renforce la mobilisation de tous les laboratoires privés et publics de la Principauté qui travaillent sans relâche depuis le début de la crise sanitaire pour tester au maximum. Depuis le mois de septembre, nous montons en puissance dans nos capacités de tests. Aujourd’hui, la Principauté est sur le point de devenir totalement autonome en matière de dépistage. Ceci nous permet de développer dans les prochaines semaines une politique de dépistage encore plus large et plus rapide", a déclaré Pierre Dartout.

C’est le laboratoire Roche Diagnostics qui a été sélectionné pour la machine de test, car "ils disposent d’une solide expérience, leurs automates sont particulièrement fiables, les tests sont extrêmement sensibles, et Roche pourra fournir des réactifs tout au long de l’épidémie", explique le Dr Hervé Raps, médecin délégué au pôle Santé humaine du Centre scientifique de Monaco.

Ce nouvel équipement est couplé à une plateforme en ligne, qui offrira un accès en ligne au patient.

Concrètement, la mise en place de ce système permettra de réduire à 4 heures le temps entre l’entrée de l’échantillon dans le laboratoire, et l’envoi du SMS au patient pour annoncer les résultats.

Suivant l’heure à laquelle le patient subira le prélèvement, il pourra alors s’écouler entre 12 et 24 heures entre le moment où l’écouvillon est introduit dans la narine du patient, et le moment où il aura la possibilité de consulter ces résultats en ligne.

Une vraie satisfaction pour Frédéric Genta, délégué interministériel à la transition numérique: "Réduire les délais peut véritablement contribuer à casser la chaîne de propagations. S’il faut 5 heures de moins pour dire au patient qu’il est positif, c’est potentiellement 5 heures de moins en contact avec d’autres gens."