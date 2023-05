"On va m'enlever l'utérus, les trompes et les ovaires": une Varoise alerte sur la dangerosité des implants Essure

L’intervention a eu lieu cette semaine. Après des années de souffrance, Stéphanie Florès a obtenu le retrait des implants Essure que son obstétricien lui avait posés en 2007, quand, à 37 ans, elle avait fait le choix d’une contraception définitive.

"On va m’enlever l’utérus, les trompes et les ovaires", expliquait quelques jours avant cette Gardéenne, qui souhaite alerter celles qui "portent encore des implants Essure en ignorant le risque qu’elles courent".

Son témoignage, empreint de douleur et d’amertume, rappelle que près de 10 ans après les premières alertes lancées aux USA concernant le grand nombre d’effets indésirables de ces implants, 6 ans après l’arrêt de leur commercialisation en France, en 2017, et moins d’un an (seulement) après le retrait de leur homologation européenne en août 2022, ils continuent de faire des victimes.

De nombreuses femmes souffrent encore d’effets indésirables divers, de supportables à sévères, qui altèrent leur état général, souvent depuis de longues années.

Parfois, elles méconnaissent encore la cause de leurs maux ou peinent à la faire reconnaître, comme Stéphanie Florès, faute d’avoir été informées ou d’être entendues dans leurs plaintes.

Avant le scandale

Avant d’allonger la liste des scandales sanitaires qui ont marqué ces dernières décennies, Essure fut d’abord une petite révolution contraceptive pour les femmes qui souhaitaient opter pour une stérilisation définitive.

La commercialisation en France, en 2003, de cette technique de stérilisation féminine par voie naturelle (sans chirurgie) présentait une approche alternative à la classique ligature des trompes.

"Sur le principe, pas de grande révolution, écrivions-nous en 2008. Là encore, il s’agit de procéder à une occlusion définitive des trompes, synonyme de rencontre impossible entre spermatozoïdes et ovule. Par contre, la méthode s’affiche beaucoup moins invasive; elle emprunte en effet les voies naturelles, pour glisser, au niveau de chacune des deux trompes de Fallope, un micro-implant ayant la forme d’un petit ressort. La pose de cet implant entraîne une réaction tissulaire (fibrose) qui, en trois mois, va boucher définitivement les trompes."

Des effets secondaires graves

Convaincante, la proposition a séduit environ 200.000 femmes en France. Mais comme aux États-Unis, très vite les témoignages inquiétants, évoquant des douleurs intenses et de longues listes d’effets indésirables, se multiplient.

Des signalements toujours plus nombreux sont rapportés à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), jusqu’en 2017, année où la commercialisation du dispositif est stoppée.

Parmi les femmes qui témoignaient cette année-là dans nos colonnes, Carole expliquait que ses implants, posés en 2013, avaient fait d’elle "une loque" percluse de douleurs dont elle ne comprenait pas l’origine, jusqu’à ce que l’association Resist (Réseau d’entraide, soutien et informations sur la stérilisation tubaire) ne lance l’alerte en France en 2016.

Dans le même article, Sylvie "regrettait d’avoir vendu à [ses] copines" cette méthode qui la fera souffrir durant des années, jusqu’à ce que, comme Carole, elle ne subisse une lourde intervention chirurgicale pour permettre le retrait des implants.

Dans les mois qui ont suivi, leur état de santé à toutes les deux s’est amélioré, Sylvie conservant toutefois des séquelles. Ce n’est pas toujours le cas.

"J’ai été empoisonnée"

Stéphanie Florès, elle, est passée entre les mailles du filet. "Je n’ai absolument pas été prévenue des risques en 2017. Après la pose, en 2007, je n’ai pas eu de problème", raconte-t-elle.

"J’ai eu très mal dans le bas-ventre quelques jours après, mais je ne me suis pas inquiétée, c’était un peu comme après la pose d’un stérilet. Ensuite, je n’ai plus eu de suivi, mon gynécologue avait déménagé."

Mais, alors qu’elle avait "toujours été en bonne santé", elle a vu, au fil des ans, son état se dégrader. Outre d’intenses douleurs abdominales, elle décrit une impressionnante liste de pathologies: de très grosses infections au niveau des gencives – elle a perdu des dents –, une paralysie du nerf pudendal qui commande les sphincters, un abcès anal, des troubles intestinaux majeurs avec une occlusion, de l’asthme, des bronchiolites, une sinusite chronique. Elle évoque aussi des problèmes osseux, de l’arthrose et de l’ostéoporose, des crampes, des tendinites à répétition.

"C’est une horreur, raconte-t-elle. Et toutes ces années, jamais personne n’a fait le lien avec les implants Essure. Ou alors on ne me l’a pas dit. Ces trucs m’ont bousillée, j’ai été empoisonnée par des implants qui libèrent des métaux lourds!"

"Traitée de folle"

En 2020, alors que son état s’était aggravé, un examen montre la présence d’un corps étranger dans son abdomen. "Ils ont pensé à une épingle à cheveux, parce que j’étais coiffeuse. J’avais commencé à me renseigner sur Essure, et j’ai compris que c’était un implant qui avait migré. J’ai été malmenée pendant trois ans et demi avant de trouver un médecin qui reconnaisse le lien entre mes maux et ces implants. On m’a même traitée de folle."

Son témoignage, elle l’envisage "comme un avertissement pour les femmes qui porte encore les implants Essure".

"À long terme, prévient-elle, ces implants vous empoisonnent et finissent par poser de gros soucis. Il faut les faire enlever, quitte à taper du poing sur la table pour être écoutée. Vivre une chose pareille, c’est inadmissible. Je suis devenue invalide, je coûte très cher à la Sécu et à la MDPH (Maison départementale pour les personnes handicapées). Je ne peux pas m’occuper de ma petite-fille, je ne peux plus sortir de chez moi. J’ai vécu une dégradation totale de ma personne, physiquement, moralement."

"Resist": "Le choix de l’explantation ne doit pas être fait à la légère" L’association Resist (Réseau d’entraide, soutien et informations sur la stérilisation tubaire) recense et accompagne les femmes ayant porté ou porteuses du dispositif médical de contraception définitive Essure (permanence téléphonique tous les premiers samedis du mois de 10h à 16h au 07.71.64.78.40.). Son site internet www.resist-france.org recèle de nombreuses informations, notamment sur le choix de l’explantation, qui "ne doit pas être fait à la légère". "Le protocole d’explantation validé par le ministère de la Santé est pour l’instant la seule référence officielle à suivre, rappelle l’association aux patientes. Votre médecin doit en avoir connaissance." Ainsi, "le retrait des implants Essure exige des examens d’imagerie afin de déterminer l’état des implants, leur place et l’état des organes pelviens de la patiente: a minima une radio ASP (ou IRM) et une échographie pelvienne". Sont également listées les interventions ou techniques inadaptées à l’explantation. Enfin, l’association "appelle officiellement les femmes porteuses d’Essure qui n’ont pas de problème à ne pas se faire retirer le dispositif mais à se rapprocher de leur gynécologue pour mettre en place un suivi adapté".