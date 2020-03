Ils sont (aussi) en première ligne... Comment les médecins généralistes s'adaptent pour faire face à la crise sanitaire

>> SUIVRE. LIVE. Confinement jour 9, 1.100 décès en France... Suivez l'évolution de la situation du coronavirus

Le Dr Andréa est généraliste. Comme son père l’était avant lui. Il fait partie des 1%. C’est la part congrue d’étudiants en médecine qui choisissent cette voie. Les vocations se font rares. Et pourtant, plus que jamais, on mesure l’importance de ce réseau de santé dit « de ville ».

Nos docteurs de familles, médecins traitants, sont en première ligne dans cette crise sanitaire... «Sans même en avoir réellement conscience », reconnaît le Dr Ferrier.

Loin des projecteurs braqués sur les urgences hospitalières, cette « fourmilière qui s’ignore » s’est instinctivement adaptée à la situation ces derniers jours pour continuer à accomplir ses missions essentielles.

S’adapter pour ne pas être vecteur de contamination

Car, en dépit de ce mail du conseil de l’ordre qui au premier jour du confinement les invitait à fermer leurs cabinets faute de protections suffisantes, il n’a jamais été question pour eux de tirer le rideau.

« C’est hors de question », martèle le Dr Jean-Philippe Arnau. Il fait partie, avec une quinzaine d’autres praticiens, d’un réseau de maisons de santé installées au Rouret, à Roquefort-les-Pins, et à Sophia.

« Dimanche on s’est calé 2 heures de réunion en ligne pour arrêter les mesures qui nous semblaient les plus pertinentes. »

Les horaires de rendez-vous ont été espacés. Un numéro spécial a été ouvert pour les patients présentant les symptômes du coronavirus. Ces derniers sont orientés vers un parcours dédié qui les conduit directement vers une salle d’auscultation « CoVid ».

Car, évidemment, la préoccupation première de ces professionnels c’est de ne pas transformer leurs salles d’attente en foyers de propagation de l’épidémie. Voilà pourquoi le Dr Arnau a apposé sur la porte d’entrée de son cabinet un petit panneau indiquant « Si vous présentez des symptômes suspects ne montez pas immédiatement appelez d’abord ».

Il a aussi retiré la moitié des chaises de son cabinet pour augmenter les distances entre patients. Et à vrai dire il privilégie surtout la téléconsultation.

Le Dr Slim Andréa pensait ne jamais s’y résoudre : « J’ai toujours préféré voir mes patients. » Mais depuis une semaine, ce médecin de Falicon et ses trois associés consultent beaucoup par téléphone ou tchat sur des plateformes dédiées.

« Ne viennent que ceux qu’il faut absolument voir. Et dans la mesure du possible c’est nous qui nous déplaçons au domicile de nos patients. »

60.000 fantassins libéraux mobilisés