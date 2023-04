Ils ont marché sur la promenade des Anglais jusqu’à l’hôpital Lenval pour sensibiliser à l’AVC pédiatrique

Morgane est une Niçoise de 3 ans et demi, scolarisée en petite section de maternelle. À première vue, rien ne semble la différencier des autres bambins si ce n’est une attelle sur sa jambe droite. En réalité, la fillette souffre d’une hémiplégie suite à un accident vasculaire cérébral à sa naissance. "Les AVC pédiatriques sont très rares – on en recense un millier à la naissance par an en France, contextualise Laurie Vitetta, sa maman. Nous avons souhaité participer à la cinquième édition de la campagne nationale de sensibilisation Ensemble contre l’AVC."

Laurie, Morgane, leurs proches ainsi que des jeunes joueurs de l’OGC Nice et des anonymes ont ainsi fait une marche symbolique de 5km sur la promenade des Anglais ce dimanche avec, comme point de chute, l’hôpital Lenval.

"Beaucoup de parents se sentent démunis"

"C’est un symbole, évidemment, sourit la mère de famille. C’est là qu’une neurochirurgienne a diagnostiqué Morgane alors qu’elle avait 6 mois. Lorsque j’ai accouché, personne n’a rien vu. Mais en grandissant, j’ai remarqué que quelque chose n’allait pas. C’est en consultant pour une plagiocéphalie [le syndrome de la tête plate, une déformation courante mais majoritairement bénigne] que j’ai évoqué mes doutes au médecin qui m’a prise au sérieux et a fait passer une IRM à Morgane. Elle a pu être prise en charge, elle souffre d’une perte de champ visuel, d’une hémiplégie et d’autres troubles qui en découlent. Elle ne va à l’école que le matin parce que l’après-midi, elle est en soins. Deux fois par an, je l’emmène suivre quinze jours de soins intensifs en Pologne car cela n’existe pas en France. C’est la raison pour laquelle j’avais fondé l’association Le Combat de Morgane, pour nous aider à financer tout cela."

Si la fillette va bien, elle doit toujours compenser son handicap au quotidien. "Beaucoup de parents dans la même situation se sentent démunis. Nous leur proposons de les épauler et de les conseiller. C’est pour ça qu’il est important que l’on parle des AVC."

Laurie et Morgane sont prêtes à recommencer l’an prochain.

Page Facebook "Le combat de Morgane contre l’AVC pédiatrique", page Instagram @le_combat_de_morgane ou par mail à lecombatdemorgane.pro@gmail.com