"Il serait complètement idiot de ne pas profiter" du vaccin contre le coronavirus. Un médecin fait le point sur le vrai, le faux et l’irrationnel

Quid du vaccin français ?

C’est précisément ici qu’il aura peut-être un intérêt supérieur. Étant basé sur un vaccin rougeole, un vaccin vivant, on peut espérer une protection immunitaire beaucoup plus longue dans le temps. Autrement dit, on prend du virus de la rougeole que l’on rend moins virulent, sans le tuer, de telle sorte qu’il soit capable de se reproduire, sous une forme très atténuée. Pouvant donner, au pire, un peu de fièvre, parfois une petite éruption. Raison pour laquelle cela ne convient pas aux patients immunodéprimés.

Ce qui explique certaines réticences ?

La réticence est historique, dans notre pays. D’où l’obligation vaccinale pour les jeunes enfants. On a toujours des théories très complexes, basées sur la peur. Peur des effets secondaires. Peur des complications. Parce qu’on leur a parlé de sclérose en plaques avec le vaccin hépatite ou d’autisme avec le vaccin rougeole. Alors qu’il n’y a aucun lien. On a eu également, en France, des polémiques autour du vaccin papillomavirus alors que tout se passe très bien. Les médias ont parfois contribué à la diffusion d’informations stressantes, si bien que des patients se sentent un peu perdus. Je pense qu’il faut bien expliquer aux gens que, quoi qu’il arrive, quand ce vaccin sera à notre disposition, c’est qu’il aura respecté toutes les étapes nécessaires à son évaluation. Que ce soit pour les effets secondaires s’il y en a, ou bien entendu pour son efficacité. J’attends donc ces résultats. Dès qu’ils seront connus, je me ferai vacciner sans hésiter.

Cette défiance touche-t-elle de nombreux parents ?

ertains vaccins ont une mauvaise histoire. Heureusement, les moins de 2 ans, aujourd’hui, sont bien vaccinés. Et naturellement, on n’a aucun problème. De la défiance, il y en a trop, mais en réalité assez peu. Beaucoup de parents posent des questions. Quand on leur dit que l’on n’a pas d’inquiétude en tant que praticien et que l’on a soimême fait vacciner ses propres enfants, la plupart d’entre eux sont rassurés. Mais une frange de la population s’oppose à tout. Par principe.

La vaccination devra-t-elle être rendue obligatoire ?

Non, je ne le crois pas. Si l’on a des vaccins très efficaces, la population ira spontanément. Cela aura un tel impact sur notre vie de tous les jours, que ce soit pour notre santé ou sur le plan économique, qu’il serait complètement idiot de ne pas en profiter. S’il reste moins de 3 ou 4 % de la population sans vaccination, ce n’est pas grave. 10 à 15 %, cela devient dangereux