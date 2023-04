Il reste des places pour le concert caritatif "Pouce la Vie" de la Fondation Flavien, ce mercredi soir à Monaco

Il s’agit d’un concert caritatif voulu par la Fondation Flavien afin de soutenir son projet d’essai clinique dont le but est de lutter contre le cancer chez l’enfant.

L’occasion de poser trois questions au président-fondateur, Denis Maccario, et de faire le point sur son action.

Reste-t-il encore des places pour le concert de mercredi?

Oui, il reste encore beaucoup de places, alors… il ne faut pas hésiter à venir! Notre capacité d’accueil est de 1.000 spectateurs. Deux cents billets ont d’ores et déjà été retenus, dont 140 payés. Si nous atteignons les 500 tickets vendus, nous serons très heureux et ce serait un record!

Pour cette cinquième édition de "Pouce la Vie", le compositeur, producteur et chroniqueur français Alexandre Jaffray sera l’invité d’honneur. Il présentera son spectacle Le Son d’Alex, avec la participation d’Yvan Cassar compositeur, et de la violoncelliste Julie Sevilla-Fraysse de l’Opéra national de Paris.

Les 11 instrumentistes et chanteurs de l’orchestre Call me Winston feat Kayla Locane seront également de la partie. L’intégralité des dons sera reversée à la Fondation.

En quoi ce rendez-vous annuel est important pour la Fondation Flavien?

Il est essentiel et indispensable car il permet de parler du cancer de l’enfant autour de la musique et sans tabou. Il est important aussi car c’est désormais un rendez-vous ancré dans la mémoire. Cet événement est également un moyen de véhiculer un message: il faut se mobiliser pour lutter contre le cancer de l’enfant. Car si on ne se bouge pas et si on ne se montre pas, rien avancera!



En 2014, lorsque la Fondation est née, vous aviez l’objectif de collecter 600.000 euros pour lancer un essai clinique. Où en êtes-vous de ce projet?

Notre objectif est en effet de collecter 600.000 euros pour lancer un essai clinique sur une nouvelle molécule transposée aux tumeurs cérébrales pédiatriques. Ce projet va avoir lieu. De nombreuses promesses de dons sont en train de se concrétiser avec, par exemple, MaRégionSud et La ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône qui vont nous verser 150.000 euros ou encore la NoFinishLine: 40.000 euros.

Nous avons acquis le montant si bien que nous sommes dans la phase administrative de l’essai clinique avec, notamment, la signature des conventions. Cet essai verra le jour au début de l’été. Il aura lieu sur 36 enfants. Il va précisément travailler sur deux tumeurs cérébrales, les deuxième et troisième tumeurs les plus importantes chez l’enfant et les plus dévastatrices. À elles deux, elles représentent 40% des tumeurs cérébrales de l’enfant. Cet essai durera trois ans.

N’oublions pas l’essentiel, derrière l’essai clinique, la finalité est de trouver un traitement. Il est donc très important pour nous que cet essai se mette en place.