"Il ne peut y avoir de solutions simples": quelle prise en charge pour les douleurs de l’arthrose

Elle est le principal symptôme de l’arthrose: la douleur. Une douleur causée par l’usure du cartilage et de l’articulation, dont il est parfois difficile de s’accommoder, d’autant qu’elle ne répond pas toujours efficacement aux traitements symptomatiques.

Exemple avec l’arthrose de la colonne vertébrale, lombaire en particulier, à l’origine de douleurs intenses, au niveau du bas du dos. « Grâce aux progrès thérapeutiques, on est capable de traiter des douleurs associées à des pathologies très graves, comme des fractures au niveau du rachis ou des lésions tumorales. Et, paradoxalement, on rencontre parfois de très...