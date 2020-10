"Il faut rester mobilisés": l’épidémie de coronavirus fléchit en Principauté

La bonne nouvelle est dans ce chiffre qui détermine ce que les médecins nomment "le taux d’incidence": 31,58. Cet indicateur qui sert de référence pour étudier le niveau de l’épidémie au coronavirus. Plus il est bas, moins le nombre de personnes est infecté.

Et hier, en conférence de presse au ministère d’État, Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre pour les Affaires sociales et la Santé, laissait espérer une lueur d’espoir. "Globalement, c’est encourageant."

Le taux à Monaco est plus de deux fois inférieur aux Alpes-Maritimes (74,9) et plus de trois fois inférieur à la France (104,9). Mieux encore: alors que le taux français est quasi stable depuis deux semaines, la Principauté voit sa courbe décroître significativement. Ainsi, le taux était de 57,89 mi-septembre.

"Il faut rester humble car les chiffres peuvent aller à la hausse ou à la baisse. À Paris, cela se passe très mal en ce moment. Mais le constat est que le Sud a été touché en premier et que l’épidémie se déplace vers le nord de la France. De même, la circulation du virus est peu active en Italie. Il y a donc une embellie."

Et le conseiller pour la Santé poursuit aussitôt: "L’ensemble des mesures prises et respectées ainsi que les gestes barrières ont permis d’inverser la situation. Il faut rester mobilisés pour casser la chaîne épidémique."

Mais pour casser cette chaîne, il est indispensable de tester avec rapidité et efficacité, et ainsi déterminer les clusters éventuels.

"Monaco rattrape son retard"

Là, aux côtés du directeur de l’Action sanitaire Alexandre Bordero, Didier Gamerdinger est catégorique: "1.020 prélèvements ont été pratiqués la semaine dernière. Toute personne symptomatique qui dispose d’une ordonnance est testée dans les 24 heures et le résultat est donné également dans les 24 heures. Pour les cas contacts, il faut attendre entre 3 et 7 jours pour effectuer un prélèvement. Monaco n’est pas à la traîne."

Il apparaît effectivement que la tendance a été inversée ces dernières semaines.

Avant-hier soir, Stéphane Valeri rappelait la situation: "Le gouvernement nous a annoncé l’augmentation de la capacité en tests PCR, grâce aux moyens supplémentaires au Centre scientifique et au CHPG."

Et, s’adressant au ministre d’État Pierre Dartout: "Monaco rattrape actuellement son retard par rapport aux pays les plus performants en matière de testing. Sous votre autorité, depuis votre arrivée, le gouvernement a effectivement su faire preuve d’adaptation. (...) Trop souvent, on a eu le sentiment, sur le plan sanitaire, que le gouvernement se positionnait en réaction."

Cela semble dorénavant du passé.

Novembre à la vitesse supérieure

Christophe Robino, élu de la majorité, également chef de service au CHPG, a constaté, sur le terrain, les progrès réalisés. "La situation s’est nettement améliorée depuis une quinzaine de jours. Le dispositif actuel couvre à peu près les besoins. Et aujourd’hui, nous sommes à l’équilibre entre les demandes et les capacités de testing. Le Centre scientifique de Monaco a acquis un deuxième automate. Et mi-novembre, il disposera du système Cobas® 6 800 du laboratoire Roche, qui pourra faire jusqu’à 1.000 PCR (prélèvements nasaux) par jour. Aujourd’hui, c’est le réactif, délivré en fonction du nombre de résidents, qui limite les analyses. Or, le laboratoire Roche s’engage à nous fournir des réactifs."

D’ici là, la palette de tests sera encore plus grande. Et entre les prélèvements sérologiques, nasaux et salivaires, selon différentes méthodes d’analyse, la Principauté devrait avoir tous les moyens pour détecter, dans les meilleurs délais, les cas de Covid.