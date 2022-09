"Il fallait s'y attendre": on vous explique pourquoi les cas de dengue se multiplient dans le Var et les Alpes-Maritimes

Alors faut-il s’inquiéter de cette multiplication des cas? Cet été, cette maladie n'épargne pas non plus le sud-ouest du pays, où l’ARS a détecté trois cas autochtones de la dengue alors que le moustique-tigre a été recensé dans 67 départements du pays.

Pour lui, comme pour Pierre Marty, professeur de parasitologie et de médecines tropicales au Centre hospitalier universitaire et à la Faculté de Nice, de tels cas ne sont pas étonnants. "Il fallait s’y attendre. Cela fait 20 ans que le vecteur qu’est le moustique tigre s’est implanté en France, en arrivant à Menton par l’Italie", rappellent-ils tous deux en pointant du doigt l'aedes albopictus, le moustique-tigre.

"Cela fait dix ans, et l’apparition à Nice en 2010 d’ un premier cas de dengue autochtone , qu’il y en a chaque année, comme des cas de chikungunya autochtone, eux aussi transmis par le moustique tigre. Il y a eu même eu des petites épidémies par le passé, comme à Nîmes", rappelle le professeur Pascal Del Giudice, praticien hospitalier, infectiologue et dermatologue au Centre hospitalier de Fréjus.

La France, future zone endémique de la dengue

"C’est un moustique particulièrement coriace", indique le Professeur Del Giudice. "Il se reproduit dans des quantités d’eau très faible, d’où la nécessité de ne pas laisser de l'eau chez soi en extérieur. Il a une capacité de nuisance considérable: c’est un moustique qui pique aussi le jour".

Pour les deux professionnels de santé, il va cependant falloir s’habituer à vivre avec cette menace de la dengue.

"Ce qui est curieux, c’est de voir que ce moustique, qui n’était pas autochtone, a pu s’adapter aussi facilement et rapidement. On ne voit pas de signe montrant qu’il pourrait partir. On voit qu'il est là pour toujours". Et peut-être plus rapidement que prévu, poursuit le professionnel varois alors que le réchauffement climatique et le tourisme de masse semblent montrer leurs conséquences.

"En 1999, une étude du Lancet a fait sensation. Cette modélisation prévoyait que le sud de l’Europe allait devenir en 2090 une zone endémique de la dengue. Nous n’en sommes pas encore là, il n’y a pas de signaux d’alerte dans nos pays voisins, mais cela va plus vite que prévu".