Hypertrophie bénigne de la prostate: un traitement à base de vapeur d’eau à Monaco

Sensation de ne pas vider correctement sa vessie, flux faible et saccadé, envie plus fréquente... Des signes caractéristiques d’une hypertrophie bénigne de la prostate (HBP). Également appelée adénome de la prostate ou hyperplasie bénigne de la prostate, cette affection – non cancéreuse – est causée par une prolifération des cellules.

Pour rappel, la prostate est une glande de l’appareil génital masculin. Elle produit un liquide qui sert à garder en vie les spermatozoïdes et les aide à sortir du corps lors de l’éjaculation. "Mais en vieillissant, certains hommes voient leur prostate devenir plus volumineuse et cela gêne l’émission d’urine. Selon la sévérité des symptômes, la HBP peut retentir sur la qualité de vie voire provoquer une baisse de force lors de l’éjaculation", informe le Dr Hervé Quintens, chef du service d’urologie du CHPG de Monaco.

Les risques de souffrir d’une HBP augmentent en vieillissant: après 60 ans, environ 60% des hommes en en sont atteints... et ce chiffre passe à 90% après 85 ans.

Jusqu’à récemment, il existait deux seules possibilités de traitement: les médicaments ou la chirurgie. Depuis quelques années, une alternative émerge: la vapeur Rezum. Développée aux États-Unis et dans les pays nordiques il y a cinq ans, cette méthode est proposée au CHPG de Monaco (1) depuis un an. Le point sur son fonctionnement.

Quel est le principe de la vapeur Rezum?

Le système Rezum transforme l’eau stérile en énergie thermique - sous forme de vapeur - pour détruire le tissu prostatique. Il est constitué d’un générateur de radiofréquence (qui ressemble à un petit pistolet) permettant d’administrer des injections de vapeur d’eau (103°C) par voie endoscopique. "Le processus de condensation de la vapeur entraîne une nécrose immédiate", précise le Dr Quintens. L’urine peut de nouveau s’écouler librement.

A qui s’adresse-t-il?

Pour l’instant, la méthode Rezum s’adresse à des hommes qui n’ont pas un volume de prostate trop important. "Car l’intervention se déroule sous anesthésie locale. Une prostate trop grosse impose d’injecter beaucoup de vapeur d’eau et cela pourrait être douloureux pour le patient."

La vapeur Rézum peut concerner des hommes qui ont des effets secondaires (comme des troubles de l’érection) ou peu d’efficacité avec les traitements médicamenteux. Il peut également être indiqué chez les malades qui ne souhaitent pas avoir recours à la chirurgie.

"En consultation, je reçois beaucoup d’hommes qui ont des problèmes de prostate mais qui ne désirent pas se faire opérer, constate Carol Burté, andrologue et sexologue et membre de l’équipe d’urologie du CHPG de Monaco.

"En effet, le risque élevé de troubles sexuels associé à la chirurgie peut représenter un vrai blocage. Ce n’est pas qu’une question de fertilité et de procréation, mais aussi d’image sur son corps."

Comment se déroule l’intervention?

Au CHPG, le projet est co-construit avec le patient. "C’est-à-dire qu’en amont, il va avoir un temps d’échange important avec une infirmière qui va coordonner son parcours." Le jour J, le patient rentre dans le service d’hospitalisation une heure avant le traitement et reste moins de 24 heures.

L’intervention n’est pas réalisée dans un bloc opératoire, mais dans une salle appelée Salle ISO7, sur un plateau technique de consultation. En plus de l’anesthésie locale, le patient peut opter pour la méthode par hypnose.

Réalisé par un urologue, le traitement Rezum dure environ 10 minutes. Le patient repart le lendemain avec une sonde urinaire qu’il gardera quatre jours. Puis, il pourra reprendre ses activités habituelles.

Quels sont les avantages?

Les bénéfices les plus importants sont clairement la facilité de réalisation (procédure ambulatoire sans nécessité d’anesthésie générale), mais surtout la préservation de l’érection et de l’éjaculation, contrairement à la chirurgie et aux médicaments, deux traitements qui peuvent entraîner des troubles de la sexualité.

Quels sont les inconvénients?

L’amélioration est plus progressive avec le Rezum qu’avec la chirurgie. "Nous n’avons pas assez de recul, mais le résultat peut ne pas être définitif et une séance supplémentaire peut être envisagée", complète le Dr Quintens.

Quel bilan tirez-vous de cette méthode?

Depuis l’arrivée de cette technique au CHPG de Monaco, 28 patients ont déjà bénéficié du Rezum. "Nous avons eu des retours très positifs sur la prise en charge et le parcours, mais surtout sur la qualité de vie des patients, qui s’est nettement améliorée", constate le Dr Hervé Quintens.

Aujourd’hui, le service d’urologie du CHPG souhaite s’investir dans la recherche en menant une étude sur les bénéfices de la vapeur Rezum. "Et pourquoi pas aider d’autres établissements à développer – eux aussi – ce traitement."

>> 1. En région Paca, elle est également proposée à l’hôpital d’Aix, par le Dr Marc Fourmarier.