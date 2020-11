Huit cas de Covid-19 dans une résidence seniors de Monaco

Jérôme Breton, directeur de la Fondation Hector-Otto: "La contamination est devenue minime"

Comment avez-vous détecté les cas ?

De deux manières. Dès le jeudi 5 novembre, j’ai été alerté par son infirmière libérale qu’une résidente était un cas contact de son auxiliaire de vie extérieure à la Fondation et dépistée positive à la Covid-19. La résidente a été immédiatement isolée dans son appartement dans l’attente du résultat de son test. Entre-temps, le samedi 7 novembre, de manière fortuite, une résidente hospitalisée à la suite d’une chute a été testée au CHPG et ses analyses se sont révélées positives. Dans les deux heures qui ont suivi, nous avons confiné les 70 résidents dans leur appartement respectif.

Quand avez-vous fait faire les tests ?

Sur recommandation de la DASS, il fallait réaliser les tests entre 5 à 6 jours après le contact à risque. Cent trente PCR ont donc été effectués sur place entre le 11 et le 13 novembre. Ils ont révélé un mini-cluster peut-être en relation avec le placement des personnes à table ou dans le cadre de leurs interactions car certains de ces résidents se voient régulièrement.

Des contaminations durant les repas ?

C’est une possibilité puisque les personnes testées positives étaient installées autour de deux tables côte à côte. Cette possibilité est limitée par les nombreuses précautions depuis juillet : deux services au lieu d’un pour le midi et le soir, tables de quatre personnes, résidents écartés les uns des autres, tables espacées,...

Quelles étaient vos règles avant ce 7 ?

Fin octobre, nous avions limité les visites à trois par semaine. Et les résidents étaient limités à deux sorties d’une heure par jour. Avant, ils avaient la liberté d’aller et venir et pouvaient se rendre visite entre eux sans restriction dès lors que les mesures barrières étaient respectées. La convivialité est nécessaire aux seniors.

Pourquoi confiner les personnes testées négatives le 11 novembre ?

Nous avons identifié huit cas au sein de la Fondation la semaine dernière. Toutes les précautions sanitaires ont été prises pour protéger les résidents avec notamment l’utilisation d’équipements de protection, la gestion du linge et des déchets sous protocole particulier. Mardi 17 novembre, nous avons fait pratiquer des tests pour lever les doutes sur les cas contacts testés négatifs la semaine dernière. Tous les résidents étant isolés, le risque de contamination est devenu des plus minimes.

Ce qui est d’autant plus difficile...

Les personnes marchent moins, ne voient plus leur famille. Sur le plan musculaire et cognitif, c’est mauvais même si nous atténuons ces inconvénients par des mesures d’accompagnement. Cependant, si nous n’avions pas confiné, nous aurions certainement davantage de cas. On s’interroge beaucoup sur le rapport bénéfice/risque. Il n’y a hélas pas de bonnes solutions.