Hospitalisé au Cambodge, un Raphaëlois de 35 ans ne peut payer ses frais médicaux

La voix de Michèle Zurru tremble. Elle est au bord des larmes. Inquiète, soucieuse, anxieuse. Son fils, Nicolas Zurru, est hospitalisé au Cambodge depuis le 2 mai. "Il est très mal en point."

Ce jour-là, le Raphaëlois de 35 ans prend la route à moto. Puis, plus de nouvelles. "On l’a retrouvé à l’hôpital de SihanoukVille dans le coma. Il a eu la jambe droite amputée, un traumatisme facial, la clavicule cassée, la mâchoire déplacée, une fracture du poignet, le bassin fissuré… On ne sait pas ce qu’il s’est passé."

Afin de lui prodiguer les meilleurs soins, Nicolas Zurru est transféré à l’hôpital Preah Kossamak de Phnom Penh, dans la capitale, le 6 mai. Mais il n’a toujours pas été soigné en totalité. "Il lui reste des opérations à faire", détaille Michèle Zurru.

Cagnotte ouverte pour régler les frais

Problème: l’assurance de Nicolas ne peut pas prendre en charge les frais connexes - un incident serait survenu au moment de la déclaration du voyage. Et ni lui, ni sa famille n’ont les moyens de les payer. "Un de ses frères a dû vendre sa voiture pour récolter 10.000 euros et faire les premières avances aux hôpitaux. Là, on arrive à court d’argent pour continuer. La somme demandée est astronomique. Entre les opérations, le forfait d’hospitalisation de 400 dollars par jour…"

Se rajoute aussi l’organisation du rapatriement. Un mail de l’ambassade de France au Cambodge, envoyé à Michèle Zurru ce lundi, précise: "Le montant total serait estimé à 35.000 dollars américains." Nicolas Zurru n’a pas eu d’autre choix que d’effectuer une reconnaissance de dette à l’État français pour revenir auprès de sa famille. Il a trois mois pour tout rembourser.

La suite du mail spécifie: "Le temps estimé pour obtenir les autorisations et organiser le voyage est de minimum une semaine." Le temps presse. S’il n’est plus dans le coma, Nicolas Zurru est atteint d’une septicémie.

L’un de ses deux frères, Kévin, a créé une cagnotte en ligne pour récolter des fonds qui serviront à régler la facture.

Jeudi, elle atteignait 9.835 euros. "Nous espérons récolter 40.000 euros. Mais ça n’avance pas. Si on ne paie pas, l’hôpital le met dehors. Nous avons besoin d’aide", implore la maman du malade.

Pour faire un don: www.leetchi.com/c/soins-durgences-pour-nicolas