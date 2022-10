Guillaumes, Puget-Théniers, Roquestéron… Des communes des Alpes-Maritimes sans médecin généraliste se battent pour recruter

Mercredi 26 octobre sur France 2, Emmanuel Macron a donné une première piste pour lutter contre les déserts médicaux… mais celle-ci ressemble davantage à un sparadrap qu’à une béquille. Le président français veut en effet permettre aux médecins éligibles à un départ à la retraite de continuer à travailler tout en touchant leur pension et sans payer de nouvelles cotisations.

"On va leur permettre de prendre leur retraite, mais, au premier jour, [ils pourront] continuer leur activité et garder tous les revenus qui sont les leurs, sans payer de cotisations retraites nouvelles", a-t-il déclaré.

Une mesure saluée ici et là, mais avec de gros bémols. Pour le président de l’Union française pour une médecine libre (UFML) Jérôme Marty, interrogé par La Dépêche du Midi, "on paye le numerus clausus et les conséquences d'une fixation des dépenses". Moins de docteurs pour faire des économies, méthode mise en place dès les années 70, n’était visiblement pas la bonne méthode face à une population française vieillissante et en demande croissante de besoins médicaux.

Dans les Alpes-Maritimes, le maire de Guillaumes, Jean-Paul David, ne dit pas autre chose. Alors que son village de 600 habitants est à la recherche d’un médecin généraliste depuis le mois de décembre 2021, celui qui est aussi conseiller régional et président de l’Association des maires du 06 fait inlassablement campagne pour le trouver. "Vu la crise dans laquelle on se trouve, toute idée pourrait être la bonne, donc je ne blâme pas Macron. Mais il n’y aura pas de solution miracle. Et, surtout, il sera difficile de régler le problème depuis Paris."