Grippe saisonnière: toute la métropole en phase d'épidémie

Depuis le mois de novembre, 311 cas graves ont été admis en réanimation dont 26 sont décédés.

L'âge moyen de ces cas graves est de 52 ans et 73% présentaient des facteurs de risque de complication (âgés de plus de 65 ans, maladies chroniques, etc.). Chez ces derniers, les trois-quarts n'étaient pas vaccinés contre la grippe (parmi ceux dont le statut vaccinal était connu).

Chaque année, la grippe saisonnière touche 2 à 6 millions de personnes. Elle entraîne des dizaines de milliers de passages aux urgences et fait 10.000 morts en moyenne.

L'hiver dernier, l'épidémie avait entraîné une mortalité moins élevée que la moyenne des années précédentes, mais malgré tout importante, compte-tenu de sa courte durée, avec environ 8.100 décès estimés pendant les deux mois de phase épidémique.