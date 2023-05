Gemluc: 50 ans de lutte engagée contre le cancer à Monaco

En 1964, le chef d’entreprise marseillais Edmond Oliva, meurtri par la perte de son frère emporté par un cancer, lançait l’idée du "Franc de l’Espoir" auprès de ses salariés. À chaque cotisation, il ajoute l’équivalent de sa poche et le mouvement solidaire fait rapidement des émules.

En juin de la même année, le Groupement des Entreprises Françaises dans la lutte contre le Cancer (GEFLUC) émerge et, très rapidement, des antennes régionales jusqu’à Monaco, en 1973. Une Fédération internationale (FIELUC) voit même le jour avant de se mettre en veille.

Comme nous tous, le président du GEMLUC, François-Jean Brych, a vu le crabe sournoisement frappé à la porte de sa famille. Plusieurs fois. Depuis 1978, son engagement a valeur de sacerdoce et, aujourd’hui, le président annonce de nouvelles ambitions après une belle mise en lumière de l’association lors du dernier Rolex Monte-Carlo Masters.

La princesse Caroline et Mélanie-Antoinette de Massy impliquées

Le GEMLUC, qui fête ses 50 ans, a notamment, sous l’impulsion de sa jeune garde incarnée par le Dr Benoît Paulmier, décidé de prendre le virage du numérique. "Nous étions un peu dans l’ombre, une équipe de vieux peu communicants, admet sans ambages François-Jean Brych. Mais nous avons signé un contrat avec une personne qui est en train de développer nos réseaux sociaux."

Un regain de visibilité essentiel pour se démarquer dans le milieu associatif, d’autant que le GEMLUC espère enjamber l’Atlantique et relancer la FIELUC. "Il faut la remettre en chantier et nous allons le faire pour intégrer la France, l’Italie, et puis ce sera un bon tremplin pour l’Amérique!", lance déterminé François-Jean Brych.

Présidente du Monte-Carlo Country Club et désireuse de s’investir toujours plus dans la lutte contre le cancer après le décès de sa maman, la baronne Elizabeth-Ann de Massy, Mélanie-Antoinette de Massy, a d’ailleurs déjà tâté le terrain Outre-Atlantique. "J’ai beaucoup parlé du GEMLUC ces dernières semaines avec des amis aux États-Unis, pour voir comment on pourrait le faire connaître et dynamiser le site internet et les réseaux sociaux. Cela me paraît normal d’œuvrer face au cancer, qui touche tout le monde, à tout âge et dans toutes les catégories sociales."

Un soutien de la famille princière qui remonte à la princesse Grace rappelle le président du GEMLUC, et perdure. "La princesse Caroline nous a toujours soutenus d’une façon extraordinaire. Dans les associations il y a des hauts et des bas, et quand il y a eu des bas, elle était toujours là!"

"100% des dons vont à la recherche et au progrès médical"

Honnête et sincère, comme les valeurs cardinales de l’association, François-Jean Brych confie que le GEMLUC se porte bien. Après un leg de 4,5 millions d’euros d’un résident britannique de Monaco il y a quelques années, le GEMLUC enregistre en 2023 "le meilleur premier semestre de son histoire, en dehors du leg, au niveau de la récolte des dons".

"Suite à la Soirée de l’espoir, une personne a fait un don de 10.000 euros, qui en a entraîné un autre de 100.000 euros d’un monsieur qui a perdu son épouse. Grâce à une autre association qui lutte contre le cancer féminin, on devrait avoir à peu près 200.000 euros. Auxquels s’ajoutent les 37.204 euros de Rolex Monte-Carlo Masters."

Des fonds que le président, par ailleurs expert-comptable, trace aux centimes, pour s’assurer qu’ils respectent les volontés des testateurs comme des donateurs de leur vivant. "Nous faisons des placements prudents et nous sommes au service des donateurs. Nous n’avons pas de frais généraux, donc 100% des dons vont à la recherche et au progrès médical. Je sais déjà que dans vingt ans GEMLUC existera encore", assure M. Brych, qui précise la destination des fonds.

Outre son conseil d’administration formé de médecins, juristes, chefs d’entreprise, etc., le GEMLUC acte ses choix après feu vert de son comité scientifique où siègent "le saint-médecin" Georges Garnier ou encore le vice-président, le Dr Benoît Paulmier: "Nous avons des partenariats avec le CHPG pour du don de matériels et, c’est nouveau, de l’aide au financement à des tests génétiques qui sont fondamentaux pour établir la stratégie de traitement des cancers." (lire ci-dessous)

"Notre soutien à la recherche s’inscrit également dans la durée. Lorsque l’on part sur une étude, on s’engage généralement sur deux ou trois ans", précise le Dr Paulmier, évoquant notamment le soutien à des chercheurs dès leur thèse, et le partenariat avec le CSM cher à l’ancien directeur du CHPG, Maurice Gaziello, décédé en 2020.