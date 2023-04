Gaz hilarant: de lourdes séquelles qui ne font pas rire les professionnels de santé

« Une société de consommation qui favorise les addictions »

L’usage de protoxyde d’azote peut entraîner une perte de contrôle jusqu’à devenir complètement accro. « Ce gaz a un effet addictogène. Il produit une sensation de bien-être, cela active le circuit de la récompense et la sécrétion de dopamine, hormone du plaisir. Le cerveau a alors envie de répéter ce stimulus agréable. C’est le même mécanisme que pour le tabac, l’alcool, le cannabis ou encore le sucre », décrypte le Dr Faredj Cherikh, responsable du service addictologie du CHU de Nice. Dans son cabinet, le médecin reçoit régulièrement des jeunes qui ont une consommation excessive de gaz hilarant et qui tentent de s’en défaire. « C’est un processus long et délicat, car il ne faut pas que cette addiction en remplace une autre. Or, nous sommes dans une société de la consommation qui favorise les addictions : tout est accessible tout de suite, facilement et à portée de clic. Dans la tête de nos jeunes, presque tout est possible. Mais c’est un très mauvais message. Il est essentiel de les éduquer à la notion d’attente et de limite dans le plaisir, afin d’éviter les dérives. »