Français, salarié à Monaco et résident italien, mais où donc Michel peut-il se faire vacciner ?

Là où certains s’affichent réfractaires à la vaccination - pour des raisons qui leur sont propres - Michel Ambrosi serait prêt à payer le prix fort pour qu’on lui injecte les deux doses qui le protégeraient contre la Covid-19. « En temps normal, pour mon travail, je me déplace plus de cent jours par an pour du suivi clients et des formations. Depuis un an, c’est impossible. Pour ma société, c’est vital que je puisse être vacciné dans les prochains jours », martèle ce responsable commercial Europe-Maghreb chez Afimo, société monégasque spécialisée dans la fabrication d’appareils de filtration.

Des refus dans chacun des trois pays

Problème, l’homme de 62 ans est un cas particulier : il est de nationalité française, résident italien à San Remo et salarié monégasque. De fait, il se trouve dans une situation inextricable. « Je ne peux me faire vacciner dans aucun des trois pays, malgré mon âge », soupire, désemparé, celui qui a tout tenté.

En France ? « Il faut une preuve qu’on réside en France. J’ai essayé à Nice et Roquebrune-Cap-Martin. » Vérification faite auprès des deux centres de vaccination concernés, un justificatif de domicile de la Métropole Nice Côte d’Azur et des communes de la Carf (1) est systématiquement demandé.

En Italie ? « Il faut fournir un code fiscal et le numéro de la carte sanitaire italienne. Or, je suis affilié aux Caisses sociales de Monaco. Donc, je n’ai pas pu aller plus loin dans ma prise de rendez-vous téléphonique », poursuit Michel Ambrosi.

À Monaco ? La vaccination est, pour l’heure, réservée aux seuls Monégasques et résidents (lire le chiffre ci-contre). À terme, mais la date n’a pas encore été fixée par les autorités du pays, celle-ci sera ouverte aux salariés.

Autre hic : Michel Ambrosi a raté, courant février et mars, le créneau de vaccination réservé aux résidents italiens travaillant en France et à Monaco. « Malheureusement, je n’en ai pas entendu parler », répond-il, sincère.

4 900 frontaliers déjà vaccinés en Italie

Durant un mois à Camporosso, 4 900 frontaliers ont été vaccinés à l’AstraZeneca et au Pfizer-BioNTech. « On a vacciné 75 % des frontaliers, confirme Roberto Parodi, président de la FAI, l’association des frontaliers italiens. Avant, c’était la Région qui décidait du plan vaccinal. Cela marchait par catégorie : les frontaliers, la police, la Croix-Rouge… Depuis, ça a changé et la stratégie s’opère à l’échelle nationale, par tranche d’âge. Il n’y a plus de créneaux pour les frontaliers en Italie car on n’est plus considéré comme des personnes à risque. Je comprends que ce soit compliqué et flou pour ce monsieur. La seule solution, c’est d’attendre que Monaco ouvre la vaccination aux salariés. »

Autre alternative : privilégier les tests PCR pour voyager à l’étranger. « En général, j’effectue les déplacements du lundi au samedi. Il faut renouveler, à nos frais, les tests PCR tous les trois jours, attendre les résultats. Dans certains pays, il faut respecter une quarantaine. Professionnellement, c’est contraignant. La seule solution, c’est le vaccin. Pour ma santé et pour mon travail. »