Fin du confinement à Sydney, 4,84 millions de morts... le point sur la pandémie de la Covid-19 dans le monde

Sydney sort de son confinement

Les habitants de Sydney sortent lundi de près de quatre mois d'un confinement strict, décrété dans la plus grande ville d'Australie pour faire barrage à l'épidémie de Covid-19.

Dans cette ville de cinq millions d'habitants, un confinement avait été décidé à l'été pour empêcher la propagation du variant Delta du coronavirus, hautement contagieux.

Il a été levé après 106 jours de restrictions, au vu de la baisse des contaminations – 477 cas enregistrés dimanche dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays – et de l'avancée de la vaccination, avec plus de 70% de la population âgée de plus de 16 ans complètement vaccinée.

Malaisie: restrictions assouplies pour voyageurs vaccinés

La Malaisie a décidé d'assouplir les restrictions portant sur les voyages à l'intérieur de ses frontières et vers l'étranger pour les personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19, en raison d'un ralentissement de l'épidémie et d'une hausse du taux de vaccination, a-t-elle annoncé dimanche.

Le pays a été en proie ces derniers mois à sa pire vague de Covid-19, incitant les autorités à mettre en place un confinement strict à l'ensemble du territoire.

Le pays, qui compte quelque 32 millions d'habitants, a connu plus de 2,3 millions de cas et environ 27.000 morts du Covid-19.

Crainte d'une épidémie de bronchiolite

Après une mise sous cloche en raison du Covid, les pays de l'hémisphère nord se préparent pour cet hiver à un possible rebond de la bronchiolite, maladie respiratoire qui touche les bébés et peut parfois les conduire à l'hôpital.

"L'épidémie de bronchiolite pourrait être de grande ampleur", prévient dans son dernier avis le Conseil scientifique, qui guide le gouvernement français.

L'hiver dernier, les confinements et les gestes barrières anti-Covid ont aussi bloqué les autres virus, dont le VRS (virus respiratoire syncytial), responsable de la bronchiolite.

Les enfants ont été moins infectés que d'habitude, et sont donc moins immunisés. Le Conseil scientifique français note ainsi un "déficit d'immunité collective acquise significatif pour les enfants nés après mars 2020".

Mort du père de la bombe atomique au Pakistan

Abdul Qadeer Khan, père de la bombe atomique au Pakistan et héros national pour ses admirateurs, est mort à 85 ans, ont indiqué les autorités pakistanaises dimanche, après avoir été testé positif au Covid-19 et hospitalisé plusieurs fois depuis août.

Plus de 4,84 millions de morts

La pandémie a fait au moins 4.843.739 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi dimanche à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Plus de 237,4 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé par cette épidémie avec 712.974 décès, suivis par le Brésil (600.829 ), l'Inde (450.589), le Mexique (281.958) et la Russie (216.415).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.