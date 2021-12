Fight Aids Monaco se souvient des personnes disparues des suites du VIH

Le geste est né dans les années 80 aux États-Unis, époque ou les personnes qui mouraient des suites du sida étaient considérées pas dignes d’obsèques et de sépultures honorables.

Dix ans qu’un geste est devenu le rendez-vous de Fight Aids Monaco, chaque 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Ce geste c’est celui du déploiement des courtepointes, étendards décorés et brodés au souvenir de celles et ceux disparus des suites du VIH. Le déploiement répond à un cérémonial dans le dépliage de ces œuvres, mises à jour hier midi sur le toit du Musée océanographique.

Quatre décennies plus tard, à l’heure ou la pandémie de Covid-19 occupe toute la place médiatique, le virus du Sida lui est toujours une réalité. "Le combat continue et l’ONUSida encourage cette année à combattre les inégalités dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH, mais aussi les combattre les inégalités face aux pandémies" lance Hervé Aeschbach, le coordinateur de Fight Aids, rappelant au passage l’importance d’encore et toujours continuer les tests de dépistage.

Outre l’Elan combatif, le déploiement des courtepointes hier autour de la princesse Stéphanie était aussi, et surtout un moment de souvenir en direction de personnes proches de l’association, et disparues depuis le début de son action il y a dix-sept ans.

Sur chaque courtepointe, qui nécessite 170 heures de travail, les proches du disparu imaginent un décor pour lui rendre hommage.

Une manière d’apaiser aussi l’impact dévastateur de la maladie, qui emporte les vies trop tôt. Un constat que la litanie des noms et des âges des disparus a rappelé. Ils avaient tous entre une vingtaine et une cinquantaine d’années.