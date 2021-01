FFP2, chirurgicaux, tissu: comment bien choisir son masque face à la Covid-19?

C'est quoi?

Les masques les plus filtrants, puisqu'ils bloquent 94% des aérosols, les particules les plus fines (autour de 0,6 micromètre).

Pour qui?

Théoriquement réservés aux soignants, ils ont pour but de protéger la personne qui les porte, lors de situations particulièrement à risques. Il est conseillé de ne pas le porter plus de 4 heures.

Pour cela, ils épousent la forme du visage et ne baillent pas, contrairement aux autres masques. FFP2 est l'appellation européenne, mais des équivalents existent ailleurs (comme les N95 sur le continent américain).

Ce qu'ils en pensent.

"Les rendre obligatoires peut poser de nombreux problèmes", indique à l'AFP KK Cheng, directeur de l'Institut de recherche appliquée en santé de Birmingham et grand partisan du port du masque en population générale.

Les inconvénients.

Certains spécialistes font valoir que ces masques quasi-hermétiques sont plus contraignants à porter car il faut faire davantage d'efforts pour respirer.

Autre obstacle, leur prix, car ils coûtent plus cher.

"Ça n'est pas supportable pour la population générale de porter des masques à 1 euro pièce que toute la famille doit changer régulièrement", déclare le Dr Michaël Rochoy, cofondateur du collectif français Stop-Postillons, qui a insisté très tôt sur l'utilité des masques contre le Covid-19.

Le Dr Rochoy souligne aussi l'importance d'une protection homogène: "On peut carrément aller jusqu'à porter des scaphandres mais si à midi on se retrouve tous à manger à la même table, en cantine scolaire ou en restaurant d'entreprise, ça ne sert à rien."