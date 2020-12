Fêtes de fin d'année: l'OMS recommande de porter un masque lors des réunions de famille

La crainte de la troisième vague en janvier prochain est dans toutes les têtes des autorités sanitaires. Alors pour tenter de limiter la propagation du virus lors des fêtes de fin d'année, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de porter le masque, lors des réunions de familles, pour le réveillon de Noël et plus largement, les fêtes de fin d'année, en Europe.

Une préconisation qui vise à limiter les risques déjà "élevés" de résurgence de l'épidémie, au cours des premières semaines de janvier 2021 et des premiers mois de l'année, indique la branche européenne des autorités sanitaires mondiales, dans un communiqué.

Port du masque et distanciation sociale, au menu des fêtes de fin d'année

Lors des rassemblements familiaux, l'OMS conseille de porter un masque et de pratiquer la distanciation sociale, au maximum. Ces rassemblements doivent se tenir, le plus possible, à l'extérieur et si cela n'est pas possible, il faudra limiter le nombre de convives. "Cela contribue considérablement à garantir que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé", indique l'OMS.

Et de préciser que "les rassemblements à l'intérieur, même les plus petits, peuvent être particulièrement risqués car ils rassemblent des groupes de personnes, jeunes et vieux, de ménages différents, qui ne respectent peut-être pas tous les mêmes mesures de prévention des infections".