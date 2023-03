Excision: réparation physique et psychique

Elle était venue consulter deux fois, à quelques années d’intervalle, sans jamais réussir à franchir le pas. Elle s’est finalement décidée récemment à faire réparer, chirurgicalement, les dégâts de l’excision subie quand elle avait 15 ans. Plus de trente ans après. "C’est dire le traumatisme psychologique, la peur d’affronter une souffrance plus grande encore, témoigne le Dr Laurent Dahmani, l’urologue seynois qui l’a opérée. Une première – en ce qui le concerne – qui l’a convaincu de la nécessité d’informer les femmes concernées par cette tragédie. « Ces interventions restent rares, mais il faut rappeler qu’elles sont possibles, que ces femmes ne doivent pas hésiter à consulter, qu’on peut les aider."

Un geste chirurgical simple

Techniquement, le geste chirurgical classique, mis au point par un urologue français, le Dr Pierre Foldes (avec Jean-Antoine Robein), est assez simple: le clitoris est un organe essentiellement caché sous la peau; en l’étirant, on peut reconstituer à la fois l’anatomie et l’innervation, et permettre à la patiente de retrouver du plaisir. "On coupe le ligament suspenseur du clitoris pour permettre d’allonger le corps du clitoris et de reconstituer un pseudo gland – le gland, les petites et grandes lèvres ayant été excisées." L’opération, relativement brève, peut s’avérer douloureuse. Dans ce cas particulier, "la patiente ne s’est pas plainte, mais les anesthésistes ont été très vigilants. En salle de réveil, elle avait juste un très grand sourire!"

Une prise en charge globale plus complexe

"L’objectif, poursuit l’urologue, était de s’approcher d’un retour à la normale morphologique et d’essayer d’apporter une sensibilité sexuelle à une patiente qui n’éprouvait pas de souffrances physiques lors des rapports - comme cela peut être le cas-mais qui n’avait pas non plus de relations sexuelles épanouies."

Il tempère cependant: de la même manière que "le geste chirurgical ne suffit pas à dépasser le traumatisme subi, qui est tout autant psychologique que physique, l’épanouissement sexuel n’est pas lié aux seules sensations sur le gland du clitoris. Au-delà du geste chirurgical, il y a tout un travail de reconstruction à faire, avec des psychologues, des sexologues."

En France – où la pratique de l’excision est bien sûre illégale, et punie d’emprisonnement (quand bien même elle aurait été pratiquée à l’étranger) – on estime entre 60.000 et 125.000 le nombre de femmes excisées. "C’est une pratique très ancienne et encore très habituelle dans certains pays, et pas seulement dans les milieux populaires. Il faut faire passer à ces femmes qui souffrent le message qu’on peut réparer cette horreur et les aider à s’épanouir sexuellement, dans 25% des cas après ce type d’intervention", indique le Dr Dahmani.

"Il y a une prise en charge par l’assurance maladie, mais les consultations restent assez rares. Il faut rappeler que c’est possible. Il ne faut pas hésiter à consulter un urologue, un gynécologue ou un médecin esthétique pour la reconstruction des lèvres, un psychologue ou un psychiatre."

Le Dr Dahmani envisage désormais de s’investir sur le sujet (1), peut être en s’appuyant sur une association regroupant soignants et patientes.

1- Les personnes intéressées ou déjà impliquées peuvent le contacter à l’adresse mail suivante: laurent.dahmani2@gmail.com