Comment éviter les risques en cas de grossesse et lupus

Grossesse et médicaments

Exclusivement public et indépendant de l’industrie pharmaceutique, le Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) est un service d’information qui répertorie les risques liés aux médicaments, aux vaccins, aux radiations et aux dépendances durant la grossesse et l’allaitement. Il expose également les répercussions des expositions paternelles sur une future grossesse et les risques sur la fertilité féminine ou masculine.

Site Web: lecrat.fr