Et si votre sinusite chronique venait d'un problème aux dents?

Le nez qui coule, les maux de tête, la sensation de pression au niveau des pommettes... les symptômes de la sinusite sont pour le moins désagréables.

Et si dans sa version aiguë, ils disparaissent en quelques jours, au pire en quelques semaines, il arrive qu’ils s’installent durablement. "Lorsqu’elle persiste au-delà de trois mois, on parle de sinusite chronique, résume le Pr Laurent Castillo, chirurgien ORL et chef de service à l’IUFC (Institut universitaire de la face et du cou) de Nice. Lorsqu’elle est bilatérale, elle est liée à une maladie de la muqueuse. En revanche, lorsqu’elle est unilatérale, cela signifie qu’un orifice est bouché. Cela arrive après un rhume par exemple. Mais elle peut encore, et c’est moins connu, être due à une dent qui s’est infectée."

En effet, le sinus maxillaire (celui qui se trouve au niveau de la pommette) est situé juste au-dessus des dents. "Les patients ne font pas le lien ; les praticiens pas toujours non plus ! Or si on ne soigne pas l’infection dentaire, la sinusite ne guérira pas malgré les antibiotiques et autres traitements", met en garde le Dr Charles Savoldelli, chirurgien-maxillo-facial à l’IUFC.

Chaque année, ce spécialiste évoque cette thématique lors des Assises d’ORL de Nice afin de sensibiliser les praticiens, ORL mais aussi dentistes.

Odeur de moisi dans le nez

Car, toute la difficulté réside dans la pose du bon diagnostic, le plus précocement possible. "Deux signes doivent faire penser à une cause dentaire, note le Pr Castillo. "Le premier : le patient présente du pus dans la gorge et les antibiotiques n’ont pas eu d’effet. Le second : il se plaint de ce que l’on appelle la cacosmie c’est-à-dire qu’il a l’impression d’avoir une mauvaise odeur dans le nez, semblable à celle du moisi. Attention, il ne s’agit pas d’halitose (la mauvaise haleine) : l’entourage ne sent rien. C’est juste lui qui a cette sensation, provoquée par les germes dentaires."

Identifier la carie