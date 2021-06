Et si les personnes infectées par la Covid-19 étaient immunisées plusieurs années? Des études l'affirment

Ces études, porteuse de bonnes nouvelles et d'espoir, ont été publiées en mai. Consacrées à la réponse immunitaire, elles montrent que l'immunité des personnes infectées par le SARS-CoV-2 pourrait durer plusieurs années. Alors que de précédents travaux avaient observé que les anticorps pouvaient rester plusieurs mois après la contamination mais pas au-delà. Une forte décroissance de ces derniers avait été constatée. Par ailleurs, la vaccination renforcerait cette immunité sur la durée ainsi que sur les nouveaux variants.

Samira Fafi-Kremer, directrice de l'équipe ayant mené une de ces nouvelles études, indique: "On savait que les taux d’anticorps ne restent jamais très hauts dans le sang, mais comme c’est un virus respiratoire et qu’on ne suit pas en général leur sérologie dans le temps, personne n’osait trop s’avancer sur le sujet. Là, on observe finalement que les anticorps restent stables de manière persistante et c’est une très bonne nouvelle".

Mise en avant dans Le Monde, l'équipe américaine d'Ali H. Ellebedy avait souligné dans le New-York Times, que tous les individus ne sont pas tous égaux face au virus. "Même si vous êtes infecté, précise-t-il, cela ne signifie pas que vous avez une super réponse immunitaire". Le vaccin resterait donc la meilleure façon de prolonger et renforcer l'immunité face à la Covid-19.

Quid des vaccinés et des variants?

Une autre étude, celle de Michel Nussenzweig, démontre que la vaccination améliore fortement la réponse immunitaire. Après la première injection, cette dernière serait ainsi augmentée d’environ cinquante fois.

A contrario, ces travaux indiquent également, qu'une personne recevant une première dose de vaccin et n'ayant pas contracté la Covid-19 au préalable, n'aurait pas la même réponse immunitaire.

Ces scientifiques affirment qu'un "rappel supplémentaire au moment approprié avec les vaccins disponibles pourrait couvrir la plupart des variants préoccupants" et ainsi rapprocher le corps d’une réponse immunitaire optimale. Le Royaume-Uni étudie actuellement la pertinence d’une éventuelle troisième dose de vaccin via des essais cliniques sur près de 3.000 volontaires.