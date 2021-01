Est-il vrai qu'à Monaco, les malades de la Covid-19 sont soignés à l'hydroxychloroquine ?

Bonjour Frédéric,

Non, les malades de la Covid-19 à Monaco ne sont pas soignés à l’hydroxychloroquine. Ce fut le cas, très partiellement au CHPG, aux prémices de la crise sanitaire.

"La chloroquine est utilisée au CHPG avec des dosages extrêmement précis pour des patients présentant de forts symptômes, lesquels sont sous étroite surveillance médicale", répondait, le 24 mars dernier, Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé lors d’une conférence de presse.

"Le CHPG s’est accolé à des protocoles de recherche qui se faisaient en France et était un des centres investigateurs. À ce titre-là, un certain nombre de patients ont été inclus dans des études cliniques et ont pu bénéficier d’un certain nombre de traitements médicaux", précisait, courant juin, le Dr Eric Voiglio, médecin-inspecteur de Santé publique.

"Même législation qu’en France"

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts.

"Nous avons adopté la même législation qu’en France, la chloroquine a été interdite sauf pour certains usages à Monaco", nous a répondu, ce lundi, le gouvernement princier. "Toutes les études menées à leur terme tendent à démontrer une non-efficacité du traitement de l’hydroxychloroquine contre la Covid-19, embraye le Dr Eric Voiglio. À l’époque, l’État avait préempté les stocks et avait autorisé une seule officine à en vendre. Objectifs : éviter la pénurie de ce médicament et préserver les patients chroniques atteints de maladies rhumatologiques qui avaient vraiment besoin de ce traitement. Quand il n’y a plus eu de tensions d’approvisionnement sur ce produit, les mesures réglementaires transitoires ont été levées. Aujourd’hui, un médecin peut prescrire, hors autorisation de mise sur le marché et en engageant sa propre responsabilité, ce médicament."

Le Dr Eric Voiglio précise les traitements actuels utilisés pour soigner la Covid-19 : "Sont utilisés, essentiellement, des traitements antipyrétiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont proscrits. En fonction de la gravité des cas, on peut recourir aux anticoagulants parce qu’on a remarqué que ces patients faisaient des embolies pulmonaires et puis d’autre part les corticoïdes qui, dans les formes graves, ont une place de choix."

Cordialement.