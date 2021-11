Est-il dangereux de boire de l'eau du robinet contaminée par l'amiante? Des "signaux" mais...

"Les données publiées à ce jour ne permettent pas de se prononcer sur la possibilité ou l'absence d'une association entre ingestion d'amiante et cancers digestifs", explique l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) dans un communiqué.

L'amiante, une fibre utilisée pendant plusieurs décennies au cours du XXe siècle dans la construction de bâtiments, est désormais interdit dans de nombreux pays comme la France, en raison de ses effets dangereux pour la santé.

Lorsqu'il est inhalé, il favorise en effet l'apparition de plusieurs types de cancers meurtriers, des voies respiratoires comme des voies digestives.

Mais on ne sait pas s'il existe un danger équivalent quand l'amiante est avalé. Or, cette substance peut se retrouver en France dans l'eau du robinet, puisqu'une partie des canalisations - 4% selon l'Anses - en contient.

Pour tirer des conclusions, les experts de l'agence ont examiné quelque 80 études sur le sujet. Certaines évaluent les effets de l'inhalation d'amiante chez l'homme, d'autres chez l'animal.

Enfin, une troisième catégorie se penche sur les conséquences sanitaires de l'exposition à l'amiante chez des travailleurs, en premier lieu du bâtiment, mais sans distinguer inhalation et ingestion.

Au final, il n'est pas possible de conclure à un lien entre l'apparition d'un cancer et le fait d'avoir avalé de l'amiante.

L'Anses se montre particulièrement critique pour deux études, publiées dans les années 2010 par la même équipe de recherche italienne, qui avaient estimé que les risques de l'ingestion d'amiante étaient sous-estimés.

Elles-mêmes réalisées en compilant d'autres travaux, ces études souffrent d'importants biais méthodologiques et d'imprécisions dans le choix des données recueillies, selon l'Anses qui les qualifie d'"alarmistes".

Toutefois, l'agence admet l'existence de "signaux" qui empêchent d'exclure un lien entre l'ingestion d'amiante et certains cancers digestifs.

En effet, l'examen des études réalisées auprès des travailleurs exposés à l'amiante confirme le risque plus élevé de cancers digestifs, potentiellement parce qu'ils en ont ingéré.

Mais il n'est pas possible de déterminer, à partir de ces études, quelle part des cancers serait liée à une ingestion d'amiante et non à une inhalation.