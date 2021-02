Est-ce que je risque d'être contaminé par la fumée de cigarette d'un malade de la Covid-19?

La quasi-totalité des contaminations à la Covid-19 qui ont été documentées se sont produites dans des espaces intérieurs, mais les experts estiment que le port du masque dehors est nécessaire, car le risque n'est pas de zéro.

"Le risque de transmission est bien plus faible dehors que dedans car les virus libérés dans l'air peuvent rapidement se diluer dans l'atmosphère", poursuivent ces experts, qui font d'ailleurs la comparaison avec la fumée de cigarette.

Depuis février 2020, de multiples études ont accrédité la voie de contamination dite aérienne, par les nuages invisibles de gouttelettes microscopiques que nous libérons rien qu'en respirant (aérosols) -pas seulement par les gouttelettes relativement plus grosses que nous expulsons en toussant et en éternuant, et qui peuvent atterrir directement sur le visage d'une personne dans un périmètre d'un ou deux mètres.

Et début juillet l'OMS a fini par admettre par la voix d'une de ses responsables que "la possibilité d’une transmission par voie aérienne dans les lieux publics particulièrement bondés ne peut pas être exclue".

Les plus petites gouttelettes flottent dans l'air pendant des minutes ou des heures, selon la ventilation. Dans une pièce mal aérée, mais aussi dehors entre deux bâtiments sans courant d'air, elles peuvent s'accumuler et être inhalées par quelqu'un d'autre.

On ignore la dose de particules virales nécessaire pour créer une infection, mais plus elle est conséquente, "plus la probabilité d'infection augmente", dit à l'AFP Steve Elledge, généticien spécialiste des virus à Harvard.

C'est un contact étroit avec une personne malade qui est le principal mode de transmission de la maladie: quand on a un contact direct à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux ou d’un éternuement, sans mesures de protection.

De l’avis des experts, la charge virale du virus, c’est-à-dire sa capacité à contaminer, diminue très rapidement dans le milieu extérieur et, en quelques minutes, celui-ci n’est plus contaminant.

Le gros problème: pas de masque

Outre la fumée, le flux d'air généré par un fumeur quand il expire peut contenir potentiellement des gouttelettes contaminées, si le fumeur est lui-même contaminé.

Et puis, de manière très pratique, les fumeurs doivent retirer leur masque (l'une des protections les plus efficaces contre la propagation du virus) quand ils fument ou vapotent.

Donc, même entre leurs bouffées de nicotine, ils respirent et par conséquent ils peuvent expirer des gouttelettes contagieuses s'ils sont contaminés et ainsi contaminer ceux qui les respirent à côté d'eux.

De plus, le geste de porter une cigarette ou cigarette électronique à sa bouche, ou près de son visage, augmente les chances d'être contaminé par le virus, et donc de pouvoir le transmettre.

C'est un contact étroit avec une personne malade qui est le principal mode de transmission de la maladie: quand on a un contact direct à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux ou d’un éternuement, sans mesures de protection.

De l’avis des experts, la charge virale du virus, c’est-à-dire sa capacité à contaminer, diminue très rapidement dans le milieu extérieur et, en quelques minutes, celui-ci n’est plus contaminant.

Le temps passé près d'une personne contagieuse sera un facteur clé: une seconde sur un trottoir ne semble pas suffire, il faut sans doute plusieurs minutes au moins.

Cigarettes électroniques et narguilés

Les utilisateurs de cigarettes électroniques pourraient être les plus "dangereux" dans la mesure où l'utilisation se fait plus habituellement en intérieur et le nuage de fumée est bien plus important que pour une cigarette "classique" comme le note Panagis Galiatsatos du centre médical John Hopkins Bayview .

Même constat pour les amateurs narguilés qui, en plus des risques liés à la fumée, s'ils se passent la pipe à eau utilisée pour inhaler la fumée, favorisent d'autant plus la transmission du virus.

Si vous le pouvez, si vous le voulez, il est toutefois conseiller d'arrêter de fumer et de se tenir à bonne distance des fumeurs pour votre santé.

Bonne journée,