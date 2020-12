Énorme cluster, 74 cas positifs à la Covid-19 dans une maison de retraite à Vence

"Nous avons fait des dépistages massifs les 15 et 23 novembre sur l’ensemble du personnel et des résidents", explique la directrice Nadine Di Guardia.

Avant de poursuivre: "À la suite de ces deux dépistages, tout le monde était négatif, puis le 26 novembre un résident a eu de la fièvre. Nous l’avons testé par le biais d’un test antigénique, des tests qui sont très fiables quand il y a des symptômes. Il était positif. Deux jours après, nous avions deux résidents positifs. Au fur et à mesure, de plus en plus de résidents ont été positifs, une fois que le virus est entré dans l’établissement, on ne peut pas faire grand chose...", souffle la directrice.

"pas de cas d’hospitalisations"

La responsable appuie le fait que toutes les recommandations des instances de santé sont suivies: l’établissement est sectorisé, dispose d’équipement d’oxygène, le protocole sanitaire est renforcé, des membres du personnel arrivent en renfort, le médecin de chaque résident est au courant et en lien avec l’Ehpad.

"Nous avons des résidents dans une situation stable, nous n’avons pas de cas d’hospitalisations liées à la Covid-19. On va dire que la situation est maîtrisée, nous sommes à J+6 et chaque jour qui passe est une journée de gagnée. Au bout de 7 jours ça devrait aller mieux."

Un étage de l’établissement est dédié aux résidents. "Ils sont positifs mais ils vont suffisamment bien pour sortir de leur chambre. Le personnel qui est à leur côté est extrêmement équipé".

Les familles mises au courant

Toutes les familles des résidents ont été mises au courant par la direction de la maison de retraite. "Nous gardons un lien avec chaque famille, le plus possible. Même si la communication n’est jamais suffisante. Elles sont très inquiètes..."

Quant au personnel soignant, le nombre de cas positifs dans leur rang se situe entre 20 et 30.

"Nous sommes passés à travers pendant neuf mois... Aujourd’hui, nous sommes touchés mais nous sommes extrêmement soutenus par l’ARS et le conseil départemental".

Par ailleurs, un autre cluster a été confirmé par l'ARS à l'Ehpad l'Albarea, à La Tour-sur-Tinée, où on relève un décès et 35 cas positifs.