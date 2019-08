En vacances, bichonner son corps et son esprit

On paie très vite et très cher ce que l’on ne fait pas bien. »

Christine Zoliec, directrice des Thermes marins, a toujours la curiosité en éveil pour proposer des soins, des activités et des menus qui conjuguent plaisir et bien-être. « Aux États-Unis, les nouveaux tourismes de santé cherchent à proposer des programmes où chacun prend conscience de lui pleinement. » Alors certes, nous ne sommes pas outre-Atlantique ; mais la tendance est bel et bien là. Et l’été 2019 est une invitation à la méditation.

La directrice des Thermes marins est catégorique : il faut bien manger, faire trente minutes d’exercice par jour et pratiquer une activité anti-stress. « C’est pourquoi depuis juin, nous proposons des séances de “mind managemen”. Il s’agit de méditation guidée, individuelle ou pour des petits groupes de trois ou quatre personnes. Apprendre à respirer, ce n’est pas nouveau en soi. Mais on voit combien c’est important. Nous avons une vraie demande de nos clients qui veulent des vacances utiles pour rééquilibrer émotion et physique. »

Autre nouveauté : les soins qui utilisent les fameuses fleurs de Bach… Tendance, également, ces élixirs « made in France » du Docteur Bach qui promettent de corriger nos troubles émotionnels.

Tigre : la griffe du Beach

Au Monte-Carlo Beach, cet été, on mise fort sur la zenitude avec Elodie Garamond et son concept Tigre Yoga Club, qui se conjugue ici avec le spa. « Chaque Tigre est une invitation au lâcher-prise et à la détente totale du corps et de l’esprit », souligne la Société des Bains de Mer. En six ans, le réseau Tigre a ouvert quatre clubs à Paris et quatre capsules de Deauville à Cassis, avec plus de 200 intervenants qui assurent chaque semaine plus de 650 cours collectifs.

Le Monte-Carlo Beach veut donc proposer une « invitation au lâcher-prise », combinant disciplines douces ou dynamiques, soins et consultations, bar à jus bio… Au programme notamment, yoga (en quatre déclinaisons) et méditation en plein air, au bord de l’eau.

Côté soin, la marque bio haut de gamme Tata Harper a fait son arrivée au spa en juin dernier.

Aux Thermes : agir sur la nutrition

Mais ce n’est pas un massage - même si « c’est important d’être touché », explique Christine Zoliec - ou une séance quotidienne de méditation ou de yoga qui saurait régler tous les problèmes. « Nous considérons l’être dans sa globalité », reprend-elle.

Élément déterminant d’une bonne santé : l’alimentation. Et là, avec la directrice des Thermes, nutritionniste de formation, on ne badine pas avec les repas. « Il n’y a pas d’équilibre émotionnel et physique sans plaisir. »

À table, ce sont les papilles qui dégustent, pas les organes.

Alors le chef de cuisine Jean-Laurent Basile et son équipe du restaurant L’hirondelle* mettent les petits plats dans les grands.

« Agir sur la nutrition et micronutrition, c’est essentiel. Depuis un an, nous avons mis en place un troisième menu “santé” qui change tous les jours. » Le menu du marché, le menu wellness et le menu veggie déclinent chacun des recettes qui « mettent au repos tous nos organes d’épuration, notamment le foie et les reins. » Les produits sont essentiellement issus des producteurs locaux, « bio en partie mais pas nécessairement. Nous préférons avoir une attention particulière sur la provenance, sans être arrêté sur un label. »

« Il faut bien comprendre que ce n’est pas parce que c’est léger que ce n’est pas bon. »

De quoi bien préparer la rentrée…

Le « mind management »… C’est-à-dire ? Ils sont trois, aux Thermes marins, à proposer des séances qui mixent méditation et massage. Une toute nouvelle offre de soin. Hier, Gilles était à l’œuvre. Ambiance d’absolue zenitude. Lui était paysagiste dans une autre vie. À la tête d’une PME à Eze, et après une longue formation, il a décidé de tout lâcher il y a un an et demi pour se consacrer exclusivement à son nouveau métier.

Il nous installe au centre d’un large matelas. « Asseyez-vous, comme vous voulez… » Le décor crée un doux cocon.

C’est parti pour une demi-heure de méditation. « Fermez les yeux. Relâchez la mâchoire, les épaules. Et placez votre conscience sur le cœur. » Il va falloir apprendre à placer sa conscience dans son corps, puis à l’extérieur, et imaginer être dans une forêt et sentir l’humus. Avec son iPad, Gilles règle une bande-son qui diffuse des chants d’oiseaux. Il a choisi un programme indien. Il en a trente pour varier le plaisir. Véritable tour du monde de la méditation !

Pour une première fois, c’est un peu déroutant. Mais rien n’est contrariant. Vraiment rien - et si on rate, ce n’est pas grave et ça ne se voit pas ! Alors, oui, c’est franchement un moment agréable.

La demi-heure passée, place au massage. « Doux ou tonique ? » « Tonique ! » Pas le temps d’enchaîner avec une demi-journée de sieste quand même - et le téléphone laissé à côté de moi qui n’arrête pas de vibrer me rappelle à l’ordre.

La séance terminée, on comprend que le voyage en Inde est encore loin. Mais le résultat est là : on sort super-détendu !